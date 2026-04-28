Obiect asemănător unei drone, găsit în centrul Chișinăului. Un bloc a fost evacuat parțial
Un obiect asemănător unei drone a fost descoperit în noaptea de luni spre marți în sectorul Centru al capitalei Republicii Moldova, determinând autoritățile să evacueze temporar locatarii unei scări de bloc.
Potrivit Poliției Republicii Moldova, un cetățean a alertat autoritățile după ce a găsit obiectul suspect. La fața locului au intervenit specialiștii Secției Tehnico-Explozive, care au securizat zona și au ridicat obiectul pentru examinare.
Conform informațiilor preliminare, drona este avariată, după ce ar fi lovit acoperișul blocului.
Experții urmează să o analizeze în detaliu pentru a stabili proveniența și natura acesteia. Polițiștii moldoveni au deschis o anchetă în acest caz.
