Tineri morți într-un accident în județul Giurgiu: autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un microbuz
Accident Giurgiu
O adolescentă de 16 ani și un tânăr de 21 de ani și-au pierdut viața în noaptea de luni spre marți într-un accident rutier produs pe DJ 601, în județul Giurgiu, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un microbuz.
Tragedie în județul Giurgiu! Doi tineri de 16 ani și 21 de ani au murit în urma unui accident rutier grav petrecut pe DJ 601, între localitățile Videle și Mârșa.
Potrivit IPJ Giurgiu, primele cercetări arată că șoferul autoturismului, un tânăr de 24 de ani, care circula din direcția Videle către Mârșa, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, moment în care a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un microbuz condus de un bărbat de 39 de ani.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos, Detașamentului Bolintin Deal și Punctului de Lucru Drăgănești Vlașca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanțe SMURD, două echipaje SAJ, precum și polițiști.
În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cei doi pasageri din autoturism au suferit răni incompatibile cu viața și au fost declarați decedați. Un bărbat de 38 de ani, aflat în microbuz, a fost transportat la spital, iar o altă persoană a fost evaluată la fața locului, refuzând ulterior transportul la unitatea medicală. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii tragediei, dosarul fiind deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
