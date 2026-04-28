Noi scumpiri la pompă: prețurile revin la nivelurile din aprilie. Cât costă benzina și motorina

Sursă: Realitatea.Net

Principalele companii distribuitoare de carburanți, OMV Petrom și Rompetrol, au operat în noaptea trecută noi majorări de preț, atât la motorină, cât și la benzină. Scumpirile rapide din ultimele zile readuc tarifele la nivelurile înregistrate la mijlocul lunii aprilie.

OMV Petrom și Rompetrol au aplicat în noaptea de luni spre marți noi creșteri ale prețurilor la carburanți, continuând trendul ascendent început în urmă cu câteva zile. Conform datelor publicate de Profit.ro , OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 30 de bani pe litru, în timp ce Rompetrol a scumpit atât benzina, cât și motorina cu câte 15 bani pe litru.

Astfel, în urma acestor ajustări, prețurile carburanților standard au devenit identice în stațiile OMV și Rompetrol: 9,37 lei/l pentru motorină și 8,83 lei/l pentru benzină. În stațiile Petrom, motorina costă 9,28 lei/l, iar benzina 8,72 lei/l, arată sursa citată.

Scumpirile recente vin după o perioadă de ieftiniri accelerate, urmată de o revenire la tarifele practicate la jumătatea lunii aprilie. Pe 16 aprilie, un litru de motorină costa 9,28 lei în stațiile Petrom, același nivel ca în prezent, iar benzina se vindea cu 8,72 lei pe litru pe 15 aprilie.

Advertising

Advertising

În ultimele cinci zile, motorina s-a scumpit cu 95 de bani pe litru, iar benzina cu 65 de bani pe litru în stațiile OMV și Petrom. La Rompetrol, ambele tipuri de carburanți au înregistrat creșteri de câte 50 de bani pe litru în aceeași perioadă.