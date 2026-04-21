Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, la Palatul Cotroceni urmează să aibă loc consultări în zilele următoare, după ce PSD a decis să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Deși președintele Nicușor Dan declara anterior că rolul său este unul de mediator și că nu se poziționează de partea niciunei tabere, situația actuală îl plasează într-o poziție-cheie.

Pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii. Prima variantă vizează refacerea unei majorități prin negocieri între partide. Un al doilea scenariu ar fi formarea unui guvern minoritar, însă această opțiune are șanse reduse să treacă de votul Parlamentului. O altă posibilitate este ca Guvernul să cadă, caz în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier în urma consultărilor.

Dacă nici în acest context nu se conturează o majoritate, ar putea fi luată în calcul inclusiv varianta declanșării unor alegeri anticipate.