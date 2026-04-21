Negocieri politice la vârf: președintele Nicușor Dan cheamă partidele la discuții după ruptura din coaliție

Palatul Cotroceni
Președintele Nicușor Dan încearcă să salveze actuala coaliție, după ce PSD a retras sprijinul politic pentru Ilie Bolojan și a chemat liderii partidelor la negocieri. Șeful statului a evitat să comenteze o eventuală demisie a premierului și a susținut că nu vrea să facă scenarii. În același timp, pe masă sunt mai multe variante pentru viitorul executiv, de la refacerea unei majorități până la un guvern minoritar, însă lucrurile rămân incerte în acest moment.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, la Palatul Cotroceni urmează să aibă loc consultări în zilele următoare, după ce PSD a decis să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Deși președintele Nicușor Dan declara anterior că rolul său este unul de mediator și că nu se poziționează de partea niciunei tabere, situația actuală îl plasează într-o poziție-cheie.

Pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii. Prima variantă vizează refacerea unei majorități prin negocieri între partide. Un al doilea scenariu ar fi formarea unui guvern minoritar, însă această opțiune are șanse reduse să treacă de votul Parlamentului. O altă posibilitate este ca Guvernul să cadă, caz în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier în urma consultărilor.

Dacă nici în acest context nu se conturează o majoritate, ar putea fi luată în calcul inclusiv varianta declanșării unor alegeri anticipate.