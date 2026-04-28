Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România, în plină criză economică, dar Guvernul Bolojan invocă stabilitatea pentru a rămâne la putere”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, demontează teza apărătorilor guvernului Bolojan și arată că România este deja în plină criză economică, cu cele mai mari dezechilibre din UE, de la inflație și deficit bugetar până la scădere economică și consum în recul. Parlamentarul atrage atenția că invocarea unor „consecințe economice” pentru schimbarea guvernului este o diversiune care ignoră realitatea.

„Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea „grave consecințe economice”.

Păi, oameni buni, cu guvernul Bolojan în funcție avem așa:

• cea mai mare inflație din UE, cam 10%;

• cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%;

• cel mai mare deficit comercial și de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro;

• trei trimestre consecutive de scădere economică;

• scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului;

• pensiile înghețate pentru al doilea an consecutiv;

• cheltuielile cu dobânzile, cele mai mari din UE, peste 3% din PIB.

Suntem în plină criză economică sub guvernul Bolojan, dar voi vreți să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecințe economice?”, a declarat liderul senatorilor AUR.

