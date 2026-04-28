Casa Albă va analiza măsurile de securitate după incidentul armat de la Cina Corespondenților

Sursă: realitatea.net

Casa Albă urmează să organizeze o ședință de urgență pentru a revizui protocoalele de securitate ale președintelui Donald Trump, după ce un bărbat înarmat a reușit să se apropie sâmbătă de sala de bal în care se afla șeful statului, la Cina Anuală a Corespondenților, a confirmat un înalt oficial pentru BBC.

Suspectul, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost imobilizat de ofițeri înainte de a pătrunde în sală, unde se aflau peste 2.000 de persoane, printre care Trump și membri ai cabinetului. Un agent federal a fost rănit în timpul unui scurt schimb de focuri, însă purta vestă antiglonț și se așteaptă să se recupereze complet.

Trump apără Serviciul Secret

Deși evenimentul a stârnit îngrijorări privind securitatea prezidențială, Trump a transmis public sprijin față de agenții implicați. Potrivit unui înalt oficial al Casei Albe, președintele „consideră personal că ei au făcut o treabă excelentă" neutralizând suspectul și escortând echipa prezidențială în siguranță.

Cu toate acestea, șefa de cabinet Susie Wiles va convoca la începutul acestei săptămâni o întâlnire cu personalul operațional, reprezentanții Serviciului Secret și ai Departamentului Securității Interne pentru a „discuta protocolul și practicile" aplicabile evenimentelor la care participă președintele.

„Se vor analiza procesele care au funcționat sâmbătă, explorându-se totodată opțiuni suplimentare pentru a asigura securitatea numeroaselor evenimente majore planificate în lunile următoare", a precizat oficialul.

Secretara de presă Karoline Leavitt a apărat și ea acțiunile Serviciului Secret, menționând că eventualele modificări ale procedurilor nu vor fi făcute publice, pentru a nu oferi potențialilor atacatori informații despre vulnerabilități.

Agenda prezidențială, în vizor

Trump este așteptat să participe în acest an la mai multe evenimente de amploare, inclusiv la Cupa Mondială și la ceremoniile dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, în iulie. Leavitt a precizat că participarea la astfel de evenimente va fi reanalizată, însă președintele nu dorește ca actele de violență să „schimbe modul nostru de viață american".

Separat, senatorul republican Chuck Grassley (Iowa) a anunțat că intenționează să convoace propria ședință cu conducerea Serviciului Secret pentru a discuta incidentul și protocoalele de securitate în vigoare.