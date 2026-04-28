Nicușor Dan participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik

28 apr. 2026, 08:06
Nicușor Dan, președintele României

Președintele Nicușor Dan participă, marți și miercuri, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), care se desfășoară la Dubrovnik, în Croația. Reuniunea este programată să înceapă marți, de la ora 15:30 (ora României), potrivit Administrației Prezidențiale.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE situate între mările Adriatică, Baltică și Neagră: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Obiectivul principal al platformei este reducerea decalajului de dezvoltare economică dintre statele membre ale Uniunii Europene, prin creșterea interconectivității în domeniile energiei, transporturilor și digitalului.

Marți seara, la ora 21:00, președintele Nicușor Dan va participa la cina de lucru oferită de premierul croat Andrej Plenković, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik. În a doua zi a reuniunii, șeful statului român va lua parte la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări.

Summitul de la Dubrovnik marchează cea de-a unsprezecea ediție a reuniunii, după ce anul trecut, pe 29 aprilie, la Varșovia, a fost celebrată a zecea aniversare a inițiativei. România a găzduit summitul de două ori — în septembrie 2018 și în septembrie 2023.

