Iahtul de lux al oligarhului Mordașov sfidează restricțiile din Strâmtoarea Ormuz: cum a reușit să fenteze blocada?

Sursă: Realitatea.Net

Superiahtul „Nord”, asociat miliardarului rus Alexey Mordașov, a navigat din Dubai către Muscat, Oman, traversând Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai tensionate rute maritime din lume în momentul de față, în ciuda restricțiilor severe impuse de Iran și a blocadei americane.

Superiahtul „Nord”, o ambarcațiune de lux cu o lungime de 142 de metri și o valoare estimată la peste 500 de milioane de dolari, a reușit să tranziteze Strâmtoarea Hormuz în weekend, potrivit datelor MarineTraffic. Nava, aflată sub pavilion rusesc, a plecat din Dubai vineri seară și a ajuns duminică dimineață în portul Al Mouj din Muscat, Oman, potrivit BBC.

Ambarcațiunea este asociată oligrahului rus Alexey Mordașov, unul dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei și un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Deși nu figurează oficial ca proprietar, înregistrările arată că iahtul a fost trecut în 2022 pe numele unei firme deținute de soția sa. Mordașov se află sub sancțiuni impuse de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană după invazia rusă în Ucraina.

Tranzitul iahtului este remarcabil, având în vedere că traficul maritim prin strâmtoare a scăzut la o fracțiune din nivelurile anterioare izbucnirii conflictului dintre SUA și Iran. În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale lichefiate trece prin această rută strategică. Iranul continuă să restricționeze accesul, după ce administrația Trump a anunțat o blocadă asupra porturilor iraniene.

Trecerea iahtului „Nord” are loc în contextul intensificării dialogului diplomatic dintre Teheran și Moscova. Președintele rus Vladimir Putin a primit luni o delegație iraniană la Sankt Petersburg, unde ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a subliniat caracterul „strategic” al relației bilaterale. Putin a afirmat că poporul iranian „luptă cu curaj” pentru suveranitatea sa în fața presiunilor americane și israeliene, potrivit agenției ruse de stat Tass.

Superiahtul „Nord” este dotat cu piscină, heliport și chiar un submarin, conform publicației Superyacht Times. Nu este clar dacă Mordașov se afla la bord în momentul traversării strâmtorii.