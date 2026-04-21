Aproximativ 25% dintre persoanele care ajung la urgență convinse că au un infarct se confruntă, în realitate, cu un atac de panică sever. În același timp, situația opusă apare frecvent: numeroase infarcte, mai ales în rândul femeilor, sunt interpretate drept episoade de anxietate, scrie Daily News.

Cum se manifestă un atac de panică

Un atac de panică apare brusc, de obicei pe fond de stres sau frică, și declanșează o reacție intensă a organismului. Durerea în piept este, de regulă, ascuțită, localizată și de scurtă durată.

Pot apărea transpirații reci, tremur al membrelor, senzație de sufocare, amețeală, bătăi rapide ale inimii. Deși extrem de neplăcut, un atac de panică nu este letal.

Cum se manifestă un infarct

În cazul unui infarct, durerea este diferită: apare ca o presiune puternică în piept, descrisă adesea ca „un elefant așezat pe piept”. Aceasta poate iradia către spate, maxilar sau brațe.

De ce pot fi confundate

Ambele situații implică eliberarea de adrenalină în organism. În cazul atacului de panică, reacția este declanșată de o amenințare percepută psihologic, în timp ce infarctul apare din cauza unei probleme reale la nivelul inimii, cauzată de blocarea fluxului sanguin. Această reacție comună explică similitudinea simptomelor.

Femeile, mai vulnerabile la diagnostic eronat

La femei, infarctul se poate manifesta diferit, prin simptome mai puțin tipice, cum ar fi greața, oboseala extremă, durerile de umeri sau amețeala. Aproximativ 42% dintre femeile care suferă un infarct nu acuză dureri în piept, ceea ce duce adesea la confuzii și la un risc mai ridicat de complicații sau deces comparativ cu bărbații.

Orice durere toracică apărută pentru prima dată sau care diferă de episoadele anterioare trebuie considerată o urgență și evaluată medical cât mai rapid, conform sursei.