Atac cu drone în Odesa: un spital avariat și două persoane rănite. Incendiu în Deltă

Sursă: Realitatea.Net

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Odesa, avariind infrastructura portuară, un spital și mai multe clădiri rezidențiale și rănind două persoane. În același timp, România a emis un mesaj RO‑Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea a 15 drone în apropierea graniței, fără ca vreuna să intre în spațiul aerian național.

Atac cu drone asupra infrastructurii din Odesa

Rusia a atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, folosind drone în cadrul unor atacuri desfășurate în timpul nopții, care au avariat și clădiri rezidențiale și un spital și au rănit două persoane, au declarat miercuri dimineață oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

Informațiile vin la doar câteva ore după ce ministerul român al Apărării a monitorizat, în noaptea de marți spre miercuri, atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropiere de Tulcea, fiind urmărite 15 drone de către radarele de la sol. Nicio dronă nu a intrat în spațiul național, dar a fost emis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a scris pe Telegram că atacul din sudul regiunii Odesa a distrus secția de internări a unui spital și a avariat grav alte părți ale clădirii.

La momentul atacului, personalul medical și pacienții se aflau într-un adăpost, iar ulterior au fost mutați într-o altă unitate, a spus el.

Procurorii regionali au declarat că infrastructura portuară a fost ținta atacului, fără a oferi detalii.

Serviciile de urgență au declarat că două persoane au fost rănite în incendiile dintr-o zonă rezidențială. Acestea au publicat imagini cu clădiri cuprinse de flăcări și cu pompierii care luptă împotriva incendiilor.

Incendii în Delta Dunării, confirmate de sateliții NASA

Kiper a adăugat că a fost înregistrat un incendiu și în Rezervația Biosferei Dunării. FIRMS, serviciul de urmărire prin satelit al NASA care monitorizează incendiile din toată lumea, confirmă că există un foc în Deltă, aproape de granița cu România.

Regiunea Odesa, care găzduiește importante porturi maritime și fluviale ucrainene pe Dunăre, a fost ținta repetată a atacurilor rusești în timpul războiului.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 171 de drone asupra țării începând de marți seară. Unitățile de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 154 de drone, au adăugat acestea.