Procurorii DNA l-au adus miercuri pe președintele CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, la sediul instituției, după ce în cursul dimineții au efectuat percheziții la domiciliul acestuia. La scurt timp, trei angajați ai Consiliului Județean au fost scoși din clădire și conduși la audieri.

Printre aceștia se numără administratorul județului, Florin Moldovan, și șeful Direcției de drumuri județene, Ciprian Ceclan. Niciunul dintre cei vizați nu a dorit să comenteze ancheta în desfășurare.

Acțiunea face parte dintr-o operațiune amplă a Direcției Naționale Anticorupție, care desfășoară miercuri aproape 70 de percheziții în București și în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Iași. Potrivit unui comunicat transmis de DNA, sunt vizate sediile a două instituții publice, precum și domiciliile unor persoane fizice și punctele de lucru ale unor operatori economici.

Ancheta privește suspiciuni de spălare de bani și achiziții de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Autoritățile continuă audierile și verificările în acest dosar complex.