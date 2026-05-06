Incendiile din Oradea și din zona Şuncuiuş - Vadu Crişului, sub control: pompierii intervin pentru focarele reaprinse

Pompierii din cadrul ISU Bihor au reușit să lichideze incendiul izbucnit la groapa de gunoi din Oradea, după o intervenție dificilă desfășurată pe parcursul nopții.

În paralel, echipajele sunt din nou mobilizate în zona împădurită dintre Șuncuiuș și Vadu Crișului, unde focul s-a reaprins.

Incendiul de la groapa de gunoi, stins după miezul nopții

Intervenția la depozitul de deșeuri din Oradea s-a încheiat în jurul orei 00:05, după ce pompierii au acționat împreună cu operatorul depozitului. Acesta a utilizat utilaje grele pentru acoperirea focarelor cu pământ, limitând astfel propagarea incendiului.

Potrivit autorităților, la momentul retragerii echipajelor existau doar focare izolate, fără flacără deschisă, însă care mai degajau fum în anumite zone. Intervenția a fost oprită și din cauza riscurilor ridicate, generate de terenul instabil și de pantele abrupte ale depozitului.

Pompierii urmează să revină în cursul zilei pentru verificări suplimentare și pentru eliminarea oricărui pericol de reaprindere.

Incendiul forestier s-a reaprins

Situația este în continuare tensionată în zona împădurită dintre Şuncuiuş și Vadu Crişului, unde incendiul lichidat inițial marți seară a reizbucnit.

Reprezentanții ISU Bihor au anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 09:00, au fost semnalate noi focare în partea superioară a versantului, la o altitudine mai mare decât zona afectată inițial.

Echipajele intervin în aceste momente pentru localizarea și stingerea incendiului, dar și pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Intervenție dificilă pe teren accidentat

Incendiul forestier, care a afectat aproximativ 14 hectare, a fost inițial stins după peste 13 ore de luptă cu flăcările. La intervenție au participat pompieri militari, servicii voluntare și reprezentanți ai Direcției Silvice.

Operațiunea a fost îngreunată de condițiile meteo, terenul dificil și numărul mare de focare active.