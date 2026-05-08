Erupție violentă în Indonezia: trei persoane au murit, iar alte zece sunt dispărute după activarea vulcanului

Tragedie în Indonezia, după erupția puternică a vulcanului Dukono, care a provocat moartea a trei persoane și dispariția altor zece. Autoritățile locale au declanșat operațiuni de căutare și avertizează populația asupra riscurilor generate de cenușa vulcanică.

Potrivit informațiilor transmise de oficialii indonezieni, printre victime se află doi cetățeni străini și un localnic din Ternate. Mai multe persoane sunt în continuare căutate într-o zonă aflată sub restricții din cauza activității intense a vulcanului.

Erupția s-a produs vineri dimineață și a fost însoțită de zgomote puternice, urmate de o coloană uriașă de fum și cenușă care s-a ridicat la aproximativ 10 kilometri deasupra craterului. Specialiștii din cadrul agenției de geologie din Indonezia avertizează că norul vulcanic se deplasează spre nord și poate afecta mai multe comunități din apropiere.

Autoritățile au transmis că locuitorii din orașul Tobelo trebuie să fie pregătiți pentru posibile ploi de cenușă vulcanică, fenomen care poate pune în pericol sănătatea populației și poate afecta transportul aerian și rutier.

Probleme respiratorii din cauza particulelor de fum

Experții atrag atenția că inhalarea particulelor vulcanice poate provoca probleme respiratorii grave, mai ales în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. În plus, vizibilitatea redusă și depunerile de cenușă ar putea duce la blocaje și perturbări în trafic.

Muntele Dukono se află în prezent la nivelul doi de alertă din patru posibile, iar accesul în apropierea craterului Malupang Warirang rămâne interzis. Încă din luna decembrie, autoritățile vulcanologice au recomandat turiștilor și localnicilor să nu se apropie la mai puțin de patru kilometri de zona craterului activ.

Indonezia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure și erupții vulcanice , fiind situată pe celebra „Centură de Foc” a Pacificului, una dintre cele mai active regiuni tectonice din lume.