Un mesaj despre credință și puterea mamelor

„Astăzi, în Vinerea Luminată, sărbătorind Izvorul Tămăduirii, m-am gândit (din nou) la noi… mamele.

La acel ceva care ne ține, chiar și atunci când simțim că nu mai putem: nădejdea. Pentru că nu există mamă, nici suflet care să-și pună nădejdea în Maica Domnului, izvor de viață purtător”, care revarsă „minuni peste toată lumea”, și să rămână fără răspuns.

Chiar dacă nu știm cum vine ajutorul cerut, chiar dacă nu vine de fiecare dată repede, știm că vine… Tainic. Tămăduitor. Vine în pacea care ne umple inimile și căminul, în rezolvările care ne sunt puse în gând, în cuvantul care ne este dat în inimă, în întărire, în puterea de a merge mai departe, de mână cu Dumnezeu - încă o zi. Și încă o zi. Și încă o zi…

De peste 16 ani lucrez cu și pentru mame și îndrăznesc să spun că acesta este poate aspectul nostru cel mai vulnerabil: simțim că nu facem destul, că nu suntem mame suficient de bune, că greșim în mod de neiertat, că nu știm ce și cum e mai bine pentru copilul nostru…

Dar Maica Domnului știe.

Știe ce înseamnă să fii mamă.

Știe grija. Știe durerea. Știe iubirea jertfelnică dusă până la capăt. Și atunci când noi (credem că) nu mai știm ce să facem, ea știe cum să împlinească rugăciunea noastră.

Izvorul Tămăduirii este și o cinstire și a acestei aduceri aminte: că nu suntem singure. Maica Domnului ne asteapta și este tristă dacă nu îi cerem ajutorul…

Așa că, iubitele mele, la finalul acestei zile, opriți-vă din osteneală și (dacă doriți) să ne rugăm împreună:

„Maica Domnului, iartă-mă și ajută-ne: fii Tu Izvorul Tămăduirii noastre de fiecare clipă; fii Tu Izvorul păcii și al bucuriei în familia noastră; fii Tu Nădejdea noastră, șterge lacrimile mamelor care suferă, lacrimile copiilor și mângâie durerea din inimile noastre, durerea pe care o stii doar Tu, Izvorul mântuirii noastre... Maica Domnului, te rugăm să fii mereu Înainte Mergatoarea noastră... Sărut mâna, Maica noastră, Maica Lui Dumnezeu ...”

🙏♥

Să nu uităm că această Sfântă Sărbătoare are un foarte folositor Acatist pe care îl putem citi pentru cei bolnavi și în seara aceasta, dar și în timpul anului.”, a transmis Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu.

