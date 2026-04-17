Apărarea invocă existența unui al patrulea suspect

Unul dintre inculpați, un bărbat de 35 de ani, care a refuzat să colaboreze cu procurorii, a pledat nevinovat în fața instanței din Assen. Avocații acestuia susțin că probele din dosar nu îl plasează la locul faptei și nici în etapele esențiale ale jafului.

Mai mult, apărarea afirmă că există indicii privind implicarea unei alte persoane, care ar deține cea de-a treia brățară dacică furată și încă dispărută.

Suspiciuni legate de un cetățean român

Potrivit avocaților, această persoană ar fi un român care, la un moment dat, a fost luat în calcul de anchetatori. Totuși, autoritățile au transmis că, în urma investigațiilor internaționale, implicarea acestuia a fost exclusă.

Bărbatul ar fi vizitat expoziția cu câteva zile înainte de jaf, însă le-ar fi declarat anchetatorilor că a ajuns acolo din greșeală, confundând locația cu un spațiu comercial sau un service auto.

Procurorii resping teoria apărării

Reprezentanții acuzării susțin că nu există dovezi care să indice implicarea altor persoane în acest caz. Procurorii olandezi afirmă că probele adunate până acum arată clar că cei trei suspecți reținuți sunt singurii responsabili pentru furtul de artă.

Aceștia subliniază că ancheta a fost una complexă, desfășurată la nivel internațional, iar concluziile sunt solide.

Obiectele recuperate revin în România

Între timp, o parte dintre artefactele furate au fost deja recuperate. Coiful și două dintre brățările dacice urmează să fie aduse în România și expuse la Muzeul Național de Istorie a României.

Recuperarea acestora a fost posibilă după ce doi dintre inculpați au încheiat acorduri cu procurorii, acceptând să returneze obiectele în schimbul unor pedepse reduse.

Verdict așteptat în luna iunie

Instanța din Assen urmează să pronunțe verdictul în acest dosar pe 5 iunie.

Până atunci, cazul continuă să stârnească interes, mai ales în contextul apariției acestor noi ipoteze legate de brățara dispărută.