Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat că escaladarea conflictului din Iran reprezintă un risc sistemic iminent, capabil să detoneze stabilitatea prețurilor prin intermediul unui nou șoc energetic. Această declarație vine într-un climat deja tensionat, cu doar câteva zile înainte de ședința de politică monetară de pe 30 aprilie, moment în care BCE ar putea fi forțată să își regândească întreaga strategie pentru restul anului 2026.

Energia, fitilul unei noi explozii a prețurilor de consum

Analiza prezentată de Lagarde indică faptul că primele efecte ale instabilității din Orientul Mijlociu se resimt deja cu o viteză alarmantă, carburanții și utilitățile fiind principalii vectori de contagiune. Temerea principală este că o creștere persistentă a prețului petrolului nu se va limita la facturile de energie, ci se va propaga rapid în întreaga economie, afectând prețurile alimentelor și, eventual, ducând la presiuni asupra salariilor.

Datele Eurostat confirmă deja acest trend îngrijorător: inflația în zona euro a sărit în martie la 2,6%, un salt considerabil față de nivelul de 1,9% înregistrat în februarie. Această evoluție îndepărtează tot mai mult speranțele de atingere a țintei de 2% stabilită de BCE și forțează instituția să analizeze cel puțin două majorări ale dobânzilor în viitorul apropiat pentru a ține fenomenul sub control.

Scenarii sumbre pentru 2026 și riscul de-ancorării așteptărilor

Perspectivele economice au devenit extrem de volatile, Lagarde precizând că instituția pe care o conduce nu își poate asuma un traseu fix pentru dobânzi, fiind nevoită să acționeze reactiv. Proiecțiile actuale ale BCE, deși indică o medie anuală a inflației de 2,6%, lasă loc unor variante pesimiste în care scumpirile ar putea depăși pragul de 4% în a doua jumătate a acestui an.

Mai grav, într-un scenariu de criză prelungită, analiștii avertizează că inflația ar putea depăși 6% la începutul anului viitor. Un astfel de nivel ar crea un risc acut de „de-ancorare” a așteptărilor populației, momentul în care cetățenii și firmele încep să creadă că prețurile mari sunt noul normal, declanșând o spirală inflaționistă greu de stopat fără măsuri monetare brutale.

România, exemplul negativ al Uniunii Europene

În timp ce zona euro se luptă cu pragul de 2,6%, situația României în 2026 apare ca un caz izolat de vulnerabilitate extremă. Țara noastră a ajuns în acest an cu cea mai mare inflație din blocul comunitar, dublată de scumpiri record la produsele alimentare de bază. Eroziunea puterii de cumpărare a dus deja la o contracție a consumului intern, în timp ce investițiile bugetare s-au prăbușit cu 55%.

În acest context intern dificil, orice nou șoc importat din zona euro prin intermediul politicilor BCE sau al scumpirii petrolului riscă să agraveze situația locală. Lagarde a punctat clar că, dacă deviațiile de la țintă devin persistente, răspunsul băncii centrale trebuie să fie pe măsură de puternic, lăsând să se înțeleagă că era banilor ieftini și a dobânzilor neschimbate s-ar putea încheia mai repede decât anticipau piețele financiare.