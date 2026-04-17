Măsuri pentru atenuarea crizei energetice. Ce se schimbă?
- îndemnarea companiilor să stabilească, acolo unde este posibil, ca cel puțin o zi angajații să muncească de acasă
- închiderea clădirilor publice acolo unde este posibil
- reducerea tarifelor de transport public
- vouchere energetice pentru gospodăriile vulnerabile
- implementarea unei interdicții temporare a deconectărilor de la electricitate pentru a preveni deconectarea consumatorilor
- sprijin financiar, inclusiv locuințe sociale pentru gospodăriile vulnerabile, pentru implementarea rapidă a pompelor de căldură, a bateriilor reîncărcabile, a panourilor fotovoltaice și a ferestrelor de înaltă performanță