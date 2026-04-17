Măsuri pentru atenuarea crizei energetice. Ce se schimbă?

MĂSURILE PROPUSE DE ȘEFA COMISIEI EUROPENE PENTRU A ATENUA CRIZA ENERGETICĂ

- îndemnarea companiilor să stabilească, acolo unde este posibil, ca cel puțin o zi angajații să muncească de acasă

- închiderea clădirilor publice acolo unde este posibil

- reducerea tarifelor de transport public

- vouchere energetice pentru gospodăriile vulnerabile

- implementarea unei interdicții temporare a deconectărilor de la electricitate pentru a preveni deconectarea consumatorilor

- sprijin financiar, inclusiv locuințe sociale pentru gospodăriile vulnerabile, pentru implementarea rapidă a pompelor de căldură, a bateriilor reîncărcabile, a panourilor fotovoltaice și a ferestrelor de înaltă performanță