Războiul din Orientul Mijlociu ar putea arunca Europa în Criză

„În Europa, mai avem poate șase săptămâni sau cam așa de combustibil pentru avioane. Dacă nu putem redeschide Strâmtoarea Ormuz... pot să vă spun că în curând vom auzi știri că unele zboruri din orașul A la orașul B ar putea fi anulate ca urmare a lipsei de combustibil pentru avioane.

Ceea ce se întâmplă acum reprezintă cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată în istorie.

Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până la sfârșitul lunii mai, multe țări, începând cu economiile mai slabe, se vor confrunta cu provocări uriașe, de la cifre ridicate ale inflației până la o creștere economică lentă sau chiar recesiune în unele cazuri.”, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie.