„Nu doar PSD-ul duce România într-o direcție proastă, toate partidele de la guvernare duc România într-o direcție proastă. Atunci când vor veni cifrele statistice care să indice cu claritate că România este condusă de trei trimestre prost, adică într-o recesiune perpetuă de acest guvern, vom înainta moțiunea de cenzură.

În rest, certurile bilaterale, permutări de doi luate câte trei din cadrul actualei coaliții nu ne interesează. Acest guvern nu trebuie să cadă pentru că se ceartă un lider al unui partid de la guvernare cu alt lider al unui partid de la guvernare, ci pentru că performanța lui este proastă.

Deci, AUR nu și-a schimbat poziția, moțiunea de cenzură va fi depusă la începutul lunii mai, când vom avea cifrele pe masă”, a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS.