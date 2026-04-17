Dan Dungaciu: ”Guvernul duce țara într-o direcție proastă. AUR va depune moțiune de cenzură la începutul lui Mai”

Dan Dungaciu
Dan Dungaciu

Dan Dungaciu a declarat, în direct la Realitatea PLUS, că AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, la începutul lunii mai, în momentul în care vor fi publicate cifrele care să ateste că România se îndreaptă într-o direcție proastă. Prim-vicepreședintele AUR susține că toate partidele sunt responsabile de situația economică în care se află țara noastră.

 

„Nu doar PSD-ul duce România într-o direcție proastă, toate partidele de la guvernare duc România într-o direcție proastă. Atunci când vor veni cifrele statistice care să indice cu claritate că România este condusă de trei trimestre prost, adică într-o recesiune perpetuă de acest guvern, vom înainta moțiunea de cenzură.

În rest, certurile bilaterale, permutări de doi luate câte trei din cadrul actualei coaliții nu ne interesează. Acest guvern nu trebuie să cadă pentru că se ceartă un lider al unui partid de la guvernare cu alt lider al unui partid de la guvernare, ci pentru că performanța lui este proastă. 

Deci, AUR nu și-a schimbat poziția, moțiunea de cenzură va fi depusă la începutul lunii mai, când vom avea cifrele pe masă”, a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS. 