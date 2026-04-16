Jaf de proporții cu impact internațional

Incidentul a avut loc în Assen, unde hoții au pătruns în muzeu folosind explozibili pentru a forța intrarea. Ulterior, aceștia au distrus vitrinele și au furat obiecte de o valoare istorică inestimabilă: un coif de aur și trei brățări dacice.

Furtul a stârnit reacții puternice atât în Olanda, cât și în România, de unde provin artefactele, și a pus presiune pe autorități pentru recuperarea rapidă a bunurilor.

Doi suspecți au încheiat acorduri cu procurorii

Doi dintre inculpați au ales să colaboreze cu Parchetul și au acceptat acorduri procedurale. Aceștia au declarat că au decis să își asume responsabilitatea, inclusiv din cauza impactului internațional al cazului.

În urma cooperării, anchetatorii au reușit să recupereze o parte importantă din tezaur: celebrul Coif de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice. Procurorii consideră că această evoluție este direct legată de colaborarea suspecților, motiv pentru care au propus pedepse reduse, de aproximativ 44 de luni de închisoare.

Al treilea suspect contestă acuzațiile

Cel de-al treilea inculpat respinge orice implicare directă în jaf și refuză să încheie un acord cu autoritățile. Acesta susține că a avut un rol minor, limitat la furnizarea unor obiecte precum o mașină sau echipamente, fără să știe scopul real al acestora.

Apărarea sa invocă lipsa unor dovezi directe - precum amprente sau imagini video - care să îl plaseze la locul faptei. Cu toate acestea, procurorii indică existența unor probe ADN găsite pe obiecte care ar fi fost utilizate în timpul jafului.

Controverse privind ancheta

Cazul este marcat și de controverse legate de metodele folosite de anchetatori. Avocații apărării acuză presiuni excesive și expunerea publică a suspecților înainte de o decizie definitivă.

De asemenea, au fost ridicate semne de întrebare cu privire la condițiile de detenție ale unuia dintre inculpați și la utilizarea unor agenți sub acoperire pentru recuperarea bunurilor furate.

Decizia instanței, așteptată în iunie

Judecătorii urmează să analizeze probele și gradul de implicare al fiecărui suspect, fără a fi obligați să respecte acordurile încheiate între inculpați și procurori.

Verdictul final în acest dosar de mare amploare va fi pronunțat pe 5 iunie, moment care ar putea aduce concluzii clare într-un caz ce a atras atenția întregii Europe.