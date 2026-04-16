Cei trei bărbați implicați în jaf au acționat rapid, reușind să sustragă obiectele de patrimoniu în mai puțin de un minut. Potrivit RTV Drenthe, hoții plănuiau să fure și Coiful de la Cucuteni-Băiceni, o altă piesă de aur de o valoare excepțională, asigurată pentru 3,2 milioane de euro.

Hoții au încercat să fure și Coiful de la Cucuteni-Băiceni

În timpul spargerii, aceștia au lovit cu barosul de șapte ori vitrina de protecție în care era expus obiectul, provocând daune semnificative, însă fără a reuși să-l sustragă.

Coiful de la Cucuteni-Băiceni, mai mare și mai vechi decât cel de la Coțofenești, are o greutate de aproximativ 500 de grame, o înălțime de 34,5 centimetri și un diametru maxim de 25 de centimetri. Descoperit în anul 1959, artefactul datează din secolul al V-lea î.Hr. și este considerat o piesă de referință a civilizației geto-dacice.

Coiful de la Coțofenești, recuperat ulterior de autorități, datează din secolul al IV-lea î.Hr., având o înălțime de 22,5 centimetri și un diametru de aproximativ 20 de centimetri.

Procesul celor trei suspecți, care au fost reținuți la scurt timp după furt, a început marți, 14 aprilie. Procurorii olandezi au cerut pedepse cuprinse între 44 și 66 de luni de închisoare. Cea mai severă pedeapsă a fost solicitată pentru Bernhard Z., acuzat de implicare principală și care a refuzat să încheie un acord procedural, susținând că nu a participat direct la furt. Ceilalți doi inculpați au cooperat cu ancheta, beneficiind de propuneri mai blânde de condamnare.