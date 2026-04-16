În 2025, populația UE este estimată la 451,8 milioane de locuitori. După perioada afectată de pandemie, tendința de creștere a revenit din 2022. Specialiștii spun că această creștere va continua încă puțin, până în 2029, când populația ar putea ajunge la un vârf de 453,3 milioane.

După acest moment, urmează o scădere lentă, dar constantă, până la aproximativ 398,8 milioane de locuitori în 2100. Unul dintre cele mai importante schimburi ține de structura populației. Ponderea copiilor și tinerilor (0–19 ani) va scădea de la 20% la 17%. În același timp, și numărul persoanelor aflate în vârstă de muncă (20–64 de ani) va scădea, de la 58% la 50%.

Populația Europei îmbătrânește

Asta înseamnă mai puțini oameni activi și mai puțini tineri care să susțină economia pe termen lung. În schimb, populația îmbătrânește. Proporția persoanelor între 65 și 79 de ani va crește ușor, de la 16% la 17%. Cea mai mare schimbare apare însă la categoria de peste 80 de ani, care va crește de la 6% la 16%.

Datele arată că Europa se confruntă cu o combinație de factori: natalitate scăzută, mortalitate redusă și o speranță de viață tot mai mare.