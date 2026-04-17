Ruladă Napoleon. Rețeta simplă și delicioasă cu care o să îi impresionezi chiar și pe cei mai mofturoși

Dacă îți dorești un desert spectaculos, fără să depui prea mult efort, rulada Napoleon este alegerea perfectă. Inspirată din rafinata prăjitură franțuzească, această variantă simplificată păstrează tot farmecul clasicului, dar se prepară rapid, fără bătăi de cap. Combinația dintre foile fragede de aluat foitaj și crema fină, catifelată, creează un echilibru perfect între texturi și arome. Cu ingrediente puține și la îndemână, rulada Napoleon devine desertul ideal atât pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce, cât și pentru atunci când vrei să impresionezi fără să petreci ore întregi în bucătărie. 

INGREDIENTE: 

800 g aluat de foitaj
Pentru cremă:
600 ml smântână pentru frișcă
250 g mascarpone
150 g zahăr pudră
vanilie
pentru decor:
sos caramel
migdale caramelizate

MOD DE PREPARARE: 

Tapetează tava de aragaz cu hârtie de copt.

Așază o foaie de foitaj în tavă și taie-o în fâșii late de 2–3 cm. Coace aluatul în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de aproximativ 15–20 de minute, până devine rumen și crocant. Procedează la fel și cu cea de-a doua foaie de foitaj.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă fâșiile de aluat să se răcească complet.

Într-un bol, pune smântâna pentru frișcă, adaugă zahărul pudră, esența de vanilie și brânza mascarpone. Mixează bine până obții o cremă fină, omogenă și stabilă.

Întinde o folie alimentară pe blatul de lucru. Pune un strat subțire de cremă, apoi așază un strat de fâșii de aluat copt. Continuă cu un alt strat de cremă și fâșii de foitaj, formând o structură ușor piramidală.

Cu ajutorul foliei alimentare, rulează strâns compoziția din ambele capete, dând forma unei rulade.

Pune rulada la frigider și las-o peste noapte (sau cel puțin câteva ore), pentru a se înmuia ușor și a se întrepătrunde aromele.

Înainte de servire, decorează rulada Napoleon cu sos de caramel, migdale caramelizate sau după preferință, potrivit sursei. 