INGREDIENTE:

800 g aluat de foitaj

Pentru cremă:

600 ml smântână pentru frișcă

250 g mascarpone

150 g zahăr pudră

vanilie

pentru decor:

sos caramel

migdale caramelizate

MOD DE PREPARARE:

Tapetează tava de aragaz cu hârtie de copt.

Așază o foaie de foitaj în tavă și taie-o în fâșii late de 2–3 cm. Coace aluatul în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de aproximativ 15–20 de minute, până devine rumen și crocant. Procedează la fel și cu cea de-a doua foaie de foitaj.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă fâșiile de aluat să se răcească complet.

Într-un bol, pune smântâna pentru frișcă, adaugă zahărul pudră, esența de vanilie și brânza mascarpone. Mixează bine până obții o cremă fină, omogenă și stabilă.

Întinde o folie alimentară pe blatul de lucru. Pune un strat subțire de cremă, apoi așază un strat de fâșii de aluat copt. Continuă cu un alt strat de cremă și fâșii de foitaj, formând o structură ușor piramidală.

Cu ajutorul foliei alimentare, rulează strâns compoziția din ambele capete, dând forma unei rulade.

Pune rulada la frigider și las-o peste noapte (sau cel puțin câteva ore), pentru a se înmuia ușor și a se întrepătrunde aromele.

Înainte de servire, decorează rulada Napoleon cu sos de caramel, migdale caramelizate sau după preferință, potrivit sursei.