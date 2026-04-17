Depășire periculoasă, urmată de impact în lanț

Primele informații arată că evenimentul s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi ar fi efectuat o depășire neregulamentară. Acesta ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în același sens, iar în urma impactului, mașina a fost proiectată într-un al treilea autoturism, care se afla staționat.

Accidentul a dus la avarii semnificative ale vehiculelor implicate și a necesitat intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

Intervenție rapidă a salvatorilor

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, alături de două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și echipaje de poliție.

Tânărul rănit, în vârstă de 22 de ani, a fost preluat de medici și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe. Alte două persoane implicate în accident au fost evaluate la fața locului, fără a necesita transportul la spital.

Pompierii au intervenit pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, deconectând bateriile autoturismelor avariate. De asemenea, aceștia au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma coliziunii, pentru a permite reluarea circulației în condiții de siguranță.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.