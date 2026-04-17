Prețurile de la tarabă scot clienții din piață

În piețele din Oltenia, roșiile timpurii au prețuri care pornesc de la 35 de lei kilogramul. Pentru clienți, suma este greu de acceptat și nici nu se mai gândesc să le pună în coș.

Chiar și așa, curiozitatea rămâne. Unii se uită, gustă și decid să încerce.

Producătorii spun că prețul reflectă realitatea din solarii. Costurile cu energia, întreținerea și vremea capricioasă au afectat producția timpurie. În schimb, castraveții sunt mai accesibili și se vând cu prețuri între 12 și 15 lei kilogramul.

Pentru cei mai mulți, roșiile românești rămân doar o poftă de sezon. Până când prețurile vor coborî, alegerea este simplă: mai puțin în coș și mai mult pe listă de dorințe.