Vasul de croazieră Celestyal Discovery a devenit vineri, 17 aprilie, prima navă civilă care a tranzitat Strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea recentului conflict din Orientul Mijlociu. Evenimentul, confirmat de platformele de monitorizare a traficului naval precum MarineTraffic, marchează începutul procesului de normalizare a navigabilității în unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale lumii.

O călătorie simbolică după săptămâni de izolare la doc

Nava, care arborează pavilionul maltez, a părăsit portul Dubai în cursul zilei de vineri, având ca destinație finală Omanul. Deși este un vas destinat turismului de lux, în această cursă istorică punțile sale au rămas goale. Pentru Celestyal Discovery, tranzitul este finalul unui exil forțat: nava a fost blocată la doc timp de 47 de zile din cauza ostilităților care au transformat strâmtoarea într-o zonă de excludere pentru navele civile.

Monitorii de trafic citați de Euronews au subliniat că această cursă este una mai degrabă tehnică, menită să testeze siguranța rutei. Chiar și în absența pasagerilor, prezența unui vas de croazieră în apele strâmtorii este privită ca un semnal de încredere transmis companiilor maritime din întreaga lume.

Garanții la cel mai înalt nivel: Teheranul și Washingtonul cad la pace

Reluarea circulației a fost posibilă doar după ce Iranul și Statele Unite au emis, în cursul zilei de vineri, o serie de anunțuri coordonate fără precedent. Cele două puteri au oferit garanții ferme că întreaga cale navigabilă va rămâne „complet deschisă traficului comercial pe toată durata armistițiului”.

Această înțelegere este esențială nu doar pentru turism, ci mai ales pentru tranzitul energetic global. Strâmtoarea Ormuz este artera prin care circulă o parte vitală din necesarul de petrol al planetei, iar deblocarea sa reprezintă un test critic pentru stabilitatea piețelor internaționale.

Un test de foc pentru stabilitatea regională

Dacă misiunea Celestyal Discovery se va încheia fără incidente în cursul zilei de sâmbătă, odată cu sosirea în Oman, se așteaptă ca și marii operatori de transport de marfă și petroliere să reia rutele obișnuite. Reușita acestui prim tranzit civil ar putea duce la o relaxare imediată a presiunii pe prețurile carburanților și ar asigura lanțurile de aprovizionare care au fost grav afectate în ultima perioadă. Pentru moment, comunitatea internațională privește spre orizontul Omanului, sperând că pacea declarată pe hârtie va rămâne o realitate și pe apă.