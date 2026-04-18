Scena politică de la București este zguduită de o tensiune fără precedent, pe măsură ce actuala coaliție de guvernare se apropie periculos de mult de un punct critic. În acest context de instabilitate, formațiunea condusă de George Simion a anunțat oficial demararea procedurilor pentru o moțiune de cenzură menită să răstoarne executivul aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan. Semnalele de alarmă lansate de opoziție sugerează nu doar o simplă manevră politică, ci o încercare de a specula nemulțumirile profunde acumulate în ultimele luni.

Cronologia unei căderi anunțate: Calendarul asaltului parlamentar

Opoziția și-a trasat deja o strategie clară, bazată pe un calendar legislativ riguros care nu lasă loc de interpretări. Primele etape ale acestui demers vor începe în intervalul 27 aprilie – 4 mai, perioadă dedicată colectării semnăturilor necesare și depunerii documentației oficiale la Birourile Permanente ale Camerei Deputaților. Momentul culminant al acestei ofensive politice este programat pentru data de 13 mai, când se estimează că moțiunea va intra în dezbaterea plenului reunit. Atunci, documentul va fi citit și supus votului final, într-o sesiune care promite să fie una dintre cele mai aprinse din actuala legislatură.

Acuzații de „dezastru economic” și convocarea premierului

Fundamentul pe care AUR își construiește demersul de demitere a guvernului se axează pe starea economiei naționale. Reprezentanții partidului invocă un tablou sumbru, folosind termeni precum „dezastru economic” pentru a descrie rezultatele politicilor implementate de cabinetul Bolojan. Dincolo de textul moțiunii, strategia opoziției include și o dimensiune de confruntare directă: premierul Ilie Bolojan va fi convocat oficial în fața Parlamentului. Acesta va trebui să dea explicații detaliate și să răspundă criticilor dure referitoare la direcția economică în care se îndreaptă țara sub mandatul său.

PSD, arbitrul absolut într-o ecuație cu multe necunoscute

Deși inițiativa aparține opoziției, soarta Guvernului Bolojan se află, în realitate, în mâinile social-democraților. PSD ocupă în acest moment poziția de arbitru al crizei, iar stabilitatea executivului depinde exclusiv de fidelitatea lor față de actul guvernării. Data de 20 aprilie este marcată cu roșu în agenda politică, fiind momentul în care Partidul Social Democrat va tranșa dacă mai rămâne sau nu în actuala formulă de putere. O eventuală retragere a sprijinului politic ar însemna că PSD ar putea vota alături de inițiatorii moțiunii, scenariu care ar duce inevitabil la prăbușirea guvernului și la o reconfigurare totală a puterii în România, într-un moment de maximă vulnerabilitate.

