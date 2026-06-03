UNIFARM – consolidarea rolului strategic și responsabilitatea instituțională în sistemul de sănătate

UNIFARM își consolidează în 2026 poziția de actor strategic în sistemul național de sănătate, după un proces de stabilizare financiară și operațională desfășurat în perioada 2021–2025. Compania a trecut printr-o etapă complexă de reorganizare, care a vizat atât corectarea dezechilibrelor istorice, cât și modernizarea mecanismelor interne de funcționare. Rezultatele obținute permit astăzi o abordare predictibilă, orientată spre responsabilitate instituțională și continuitate în furnizarea de produse și servicii esențiale pentru sistemul medical.

În ultimii ani, UNIFARM a implementat măsuri de eficientizare care au vizat controlul fluxurilor financiare, optimizarea proceselor interne și consolidarea relației cu partenerii instituționali. Evoluția indicatorilor financiari reflectă această abordare: cifra de afaceri a crescut de la 79,27 milioane lei în 2021 la 274,43 milioane lei în 2025, capitalurile proprii au trecut din zona negativă (–708,35 milioane lei în 2021) în zona pozitivă (162,21 milioane lei în 2025), iar datoriile restante, care depășeau 1,26 miliarde lei în 2021, au fost eliminate integral.

În paralel cu stabilizarea financiară, compania a urmărit îmbunătățirea capacității operaționale. Productivitatea muncii a crescut de la 1,50 milioane lei pe angajat în 2021 la 4,04 milioane lei în 2025, ceea ce reflectă eficientizarea proceselor interne și o utilizare mai bună a resurselor. Aceste rezultate au contribuit la consolidarea rolului UNIFARM în lanțul de aprovizionare cu medicamente și produse sanitare, într-un context în care predictibilitatea și continuitatea sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de sănătate.

UNIFARM își desfășoară activitatea într-un mediu în care companiile de stat se confruntă frecvent cu presiuni financiare și operaționale. În acest context, evoluția companiei demonstrează că stabilitatea poate fi obținută prin măsuri aplicate consecvent și printr-o direcție managerială clară. Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri, de 40,67% în perioada 2022–2025, confirmă că transformarea nu a fost rezultatul unor factori conjuncturali, ci al unui proces de management structurat.

Directorul general dr. Adrian Marius Dobre a subliniat în mod constant importanța continuității și a responsabilității instituționale în procesul de redresare. Într-o declarație recentă, acesta a afirmat: „Obiectivul nostru a fost să asigurăm stabilitatea companiei și să consolidăm rolul său în sistemul de sănătate. Am urmărit o abordare bazată pe date, pe măsuri aplicate consecvent și pe responsabilitate în decizie.”

Referindu-se la perspectivele pentru perioada următoare, acesta a precizat: „UNIFARM trebuie să rămână o companie predictibilă, capabilă să răspundă nevoilor sistemului medical. Rezultatele obținute ne permit să continuăm acest parcurs cu responsabilitate și profesionalism.”

În 2026, UNIFARM își reafirmă angajamentul față de misiunea sa publică: asigurarea unui flux constant și sigur de produse esențiale pentru sistemul de sănătate. Prin consolidarea capacității operaționale, prin stabilitate financiară și printr-o abordare managerială orientată spre responsabilitate, compania își întărește rolul strategic și contribuie la funcționarea eficientă a unui domeniu vital pentru societate.