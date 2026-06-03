Doi cercetători, inculpați în SUA după ce au încercat să introducă probe cu virusul mpox. Ancheta vizează și declarații false făcute autorităților

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile americane au pus sub acuzare doi cercetători din domeniul virologiei, suspectați că au încercat să transporte în Statele Unite mostre care conțineau virusul mpox inactivat, fără a respecta procedurile legale. Cazul a atras atenția comunității științifice și a instituțiilor de securitate biologică, având în vedere natura materialelor transportate și pozițiile ocupate de cei doi specialiști.

Potrivit procurorilor federali, cei doi au fost opriți la începutul anului pe aeroportul din Detroit, la revenirea dintr-o misiune desfășurată în Africa.

Flacoane cu virus mpox descoperite în bagaje

Ancheta arată că cercetătorii transportau 113 recipiente în bagajele lor. În urma verificărilor efectuate de autorități, o parte dintre probe au fost analizate de experții FBI, care au constatat că majoritatea conțineau virusul mpox inactivat.

Procurorii susțin că materialele biologice nu au fost declarate corespunzător la intrarea în țară, iar cei doi ar fi oferit informații false în timpul controalelor efectuate de autoritățile vamale și de securitate.

Până în prezent, anchetatorii nu au precizat care era scopul exact al transportului și nici dacă probele urmau să fie utilizate în cadrul unor proiecte de cercetare autorizate.

Cercetătorii activează într-un laborator de maximă securitate

Cei doi specialiști implicați în dosar sunt Vincent Munster, cercetător de origine olandeză și coordonator al unei secții de virologie din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate ale Statelor Unite, și Claude Kwe, cercetător asociat originar din Camerun.

Ambii își desfășoară activitatea într-un laborator de nivel P4 din statul Montana, una dintre cele mai înalte clasificări de securitate biologică existente la nivel mondial. Astfel de facilități sunt destinate studierii agenților patogeni cu risc ridicat și sunt supuse unor reguli stricte privind manipularea și transportul probelor.

În cazul unei condamnări, cei doi riscă pedepse care pot ajunge până la cinci ani de închisoare.

Ce este virusul mpox și cum se transmite

Mpox, cunoscut în trecut sub denumirea de variola maimuței, este o boală virală care provoacă simptome precum febră ridicată, stare generală alterată și apariția unor leziuni cutanate specifice.

Virusul a fost identificat pentru prima dată în anul 1958, în timpul unor focare observate la maimuțe utilizate în cercetare. Timp de decenii, majoritatea cazurilor umane au fost raportate în state din Africa Centrală și de Vest, fiind asociate în principal cu contactul direct cu animale infectate.

Situația s-a schimbat însă în 2022, când au fost raportate focare în numeroase țări din afara continentului african. Cercetările au confirmat atunci că virusul poate fi transmis și prin contact apropiat între persoane, inclusiv pe cale sexuală.

Numărul cazurilor a scăzut în ultimul an

Datele prezentate de organizațiile internaționale de sănătate indică o reducere a numărului de infectări comparativ cu perioada de vârf a epidemiei.

La începutul anului 2026, agenția de sănătate a Uniunii Africane a anunțat că mpox nu mai este considerată o urgență de sănătate publică la nivel continental, pe fondul scăderii cazurilor raportate.

Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, în primele șapte luni ale anului 2025 au fost confirmate peste 34.000 de cazuri de mpox la nivel global, dintre care 138 au avut un deznodământ fatal.