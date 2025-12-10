Tulpina mutantă, depistată la un pacient întors din Asia

Noua variantă genetică a fost descoperită la un pacient britanic recent revenit dintr-o călătorie în Asia. Analizele de laborator au arătat că virusul prezent în organismul acestuia este rezultatul combinării a două ramuri diferite ale mpox, fenomen care poate apărea atunci când virusul circulă simultan în mai multe regiuni ale lumii.

Specialiștii evaluează în prezent dacă această combinație virală poate afecta modul de transmitere sau severitatea bolii.

Experții: „Cu cât circulă mai mult virusul, cu atât are mai multe șanse să evolueze”

Oamenii de știință avertizează că această descoperire nu este surprinzătoare, ci o consecință directă a răspândirii continue a mpox la nivel global.

„Cu cât permitem o circulație mai mare a virusului, cu atât îi oferim mai multe oportunități să se recombine și să se adapteze. Acest lucru consolidează mpox ca un agent patogen uman care nu va dispărea prea curând”, a explicat Trudie Lang, director al Rețelei Globale pentru Sănătate de la Universitatea din Oxford, citată de The Sun.

La rândul ei, Dr. Katy Sinka de la UKHSA a subliniat importanța monitorizării noii tulpini:

„Virusurile evoluează constant. Avem nevoie de analize suplimentare pentru a înțelege cum se modifică și ce implicații pot apărea.”

Simptome și transmitere

Noua variantă prezintă, conform primelor informații, același tablou clinic al mpox:

febră bruscă,

erupții cutanate,

frisoane,

dureri de cap,

stare accentuată de oboseală.

Transmiterea se poate produce prin:

contact direct cu o persoană infectată,

contact cu leziuni sau fluide corporale,

atingerea obiectelor sau suprafețelor contaminate.

Autoritățile mențin sub supraveghere evoluția cazului și efectuează analize suplimentare pentru a stabili impactul acestei mutații asupra sănătății publice.