Ciprian Ciucu și-a început parcursul la fel ca mulți alți soroșiști din România: cu studii la SNSPA, instituție care a facilitat accesul multor personaje la fondurile cu care miliardarul controversat a răsturnat guverne și și-a plasat pioni în toată lumea, gata să acționeze la comanda sa. Ciprian Ciucu s-a făcut cunoscut în spațiul public și și-a creat rădăcini în lumea politică sub influența lumii paralele create de George Soroș: cu ONG-uri, traininguri și proiecte finanțate de miliardar, inaccesibile oamenilor care nu sunt adepții magnatului.

”Dacă sunt multumit? Nu sunt multumit, nu am cum să fiu mulțumit, m-am născut nemulțumit”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cu alte cuvinte, actualul primar nu este decât unul dintre produsele fundației George Soroș, pentru care România a fost un teren de joacă timp de mai multe generații. În tot acest timp, instituțiile sponsorizate de miliardar cu milioane de dolari i-au format pe așa-zișii experți și formatori de opinie, care în realitate nu au avut nicio experiență palpabilă în munca cu oamenii. Ciprian Ciucu nu este decât unul dintre reprezentanții acestei găști bazate pe rețele de influență.

Actualul primar a fost activist la ONG-uri precum Centrul Educația 2000+, parte a Soroș Open Network sau în Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care a fost un centru important al rețelei Soroș în România ce a beneficiat de finanțări uriașe. De altfel, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este cea care l-a impulsionat pe Ciucu să se implice în activism civic și politici publice. În plus, în cadrul Centrului Român de Politici Europene, instituție care a primit bani de la Soroș, Ciucu a fost coordonatorul mai multor proiecte.

De-a lungul carierei, Ciprian Ciucu a fost implicat în numeroase proiecte de asistență tehnică derulate pentru instituții internaționale precum Banca Mondială, Comisia Europeană, USAID, DfID sau UNICEF, și a colaborat cu diferite agenții și ministere din România și Republica Moldova. În paralel, Ciucu a fost prezent și în presa românească, unde a semnat articole și analize în publicații despre administrație, politici publice și societate.

Cu toate acestea, edilul în vârstă de 47 de ani a fost lansat în lumina reflectoarelor de nimeni alta decât Monica Macovei, a cărei platformă, M10, l-a susținut în cursa pentru Primăria Capitalei din anul 2016.

”Care este obiectivul unei politici de mobilitate? Nu să numeri mașini, să faci penetrații, prelungiri, poduri, pasaje și așa mai departe. Ideea este să schimbi comportamentul de mobilitate al oamenilor”, spunea fostul primar al Sectroului 6.

Dovezile că Ciprian Ciucu este soroșist cu acte în regulă nu se opresc la SNSPA și Monica Macovei. Dimpotrivă, relațiile edilului merg până la un alt soroșist, rezistul Cristian Ghinea, soțul Anei Ciceală. Acesta din urmă a fost și el foarte apropiat de Monica Macovei, dar și de ceilalți soroșiști care se afișau cu ea la diferite evenimente: printre ei scriitorul Gabriel Liiceanu.

Ciprian Ciucu nu a părăsit niciodată direcția pe care o urmează și ceilalți soroșiști din România. Actualul edil a dat mesaje de susținere pentru Ucraina și s-a implicat în activități pentru Republica Moldova.

Numeroase voci i-au reproșat ani la rând lui Ciprian Ciucu faptul că ar fi fost mai prezent în proiecte sorosiste decât în gestionarea problemelor locale. Cei nemulțumiți susțin că în timp ce numeroși angajați din spitale, școli, fabrici sau din administrația publică desfășoară activități operaționale cu responsabilitate directă. Ciucu și-a fi construit parcursul profesional prin participări la conferințe și activități considerate mai degrabă birocratice. Acestea sunt opiniile critice care contestă relevanța și impactul activității administrative a lui Ciprian Ciucu.

De altfel, Ciprian Ciucu a beneficiat de o ascensiune fulminantă în carieră. La doar 22 de ani era deja în Departamentul de Relații Publice al Președinției României. După aceea, și-a construit pas cu pas imaginea de tehnocrat și a sărit direct în alte funcții publice cu greutate și impact asupra vieții românilor. De pildă, Ciprian Ciucu a condus inclusiv Consiliul Național de Integritate. Numirea în funcție a fost susținută de mai multe organizații soroșiste.