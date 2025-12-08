După ce a devenit primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu și-a exprimat dorința de a avea o bună colaborare profesională cu actualul președinte și fost primar al Capitalei, Nicușor Dan.

„Sper să am o relație bună cu președintele României.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu: Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan l-a votat, Ciucu a răspuns că știe că a votat-o pe Ana Ciceală, în ciuda campaniei accelerate pe care și-a manifestat-o în campanie pentru candidatul USR, Cătălin Drulă.

„Credeți că v-a votat?”

„Nu! Știu că a votat-o pe Ana Ciceală.”, a spus Ciucu.

Potrivit presei, Ciucu a declarat ulterior că nu mai vrea să abordeze acest subiect, spunând că a această afirmație pe care a făcut-o este o greșeală.

Odată cu câștigarea Primăriei Capitalei, Ciucu își dorește stabilitate, așadar militează pentru păstrarea coaliției de guvernare.

„Dinamica în coaliție nu cred că se va schimba, trebuie să rămână aceeași coaliție. Premierul trebuie să aibă sprijin din partea președintelui Nicușor Dan și din partea tuturor membrilor și președinților coaliției, deci nu cred că se va schimba și nu trebuie să se schimbe dinamica în coaliție, doar ca guvernarea să livreze reformele pe care le-a promis.”, a spus Ciucu.

Reporter: „Avem moțiune săptămânile următoare. Credeți că PSD e cumva o amenințare?”

Ciucu: „Sper să nu fie și nu cred că este.”

Ciucu: „Nu mă interesează să candidez la prezidențiale, nu voi candida la prezidențiale. Tot ce îmi doresc este un număr consecutiv de mandate, pentru că orașele care s-au schimbat cu adevărat în România au avut primari care nu au stat doar un singur mandat sau un rest de mandat, ci au stat acolo 10 ani.”

Reporter: „Mai sunteți supărat pe cei de la USR?”

Ciucu: „Nu mă mai gândesc la trecut, merg înainte.”