”Dacă pentru sinistra ministră Buzoianu (USR) reforma înseamnă să își planteze în continuare oamenii fără pregătire în funcții-cheie, să evite responsabilitatea cu un tupeu siderant și să transforme România într-un teren de experiment pentru amatori, atunci da - vom mai vedea încă multe Paltinu și Praid. Pentru că din incompetență și tupeu nu poate ieși nimic altceva decât dezastru”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liderului social-democrat, ”demisia ei ar fi trebuit să fie primul gest firesc. Dar onoarea nu o definește - după cum nu definește pe nimeni care privește un eșec galactic și totuși spune senin: voi continua”.

”Și, atenție: aici nu e vorba doar despre apă.

E vorba despre lipsă crasă de omenie, despre minciună grosolană, despre incompetență administrativă - un mix letal pentru cei peste 120.000 de oameni lăsați să îndure zile la rând frigul și umilința cozii la bidon pentru un minim de supraviețuire.

Chiar dacă se agață disperat de scaun, Diana Buzoianu tot trebuie să plece. Dacă premierul Bolojan nu o demite, se va pronunța Parlamentul - iar PSD va vota cu două mâini.

Iar demisia de onoare a directorului general de la Apele Române spune, de fapt, totul despre cât de „capabilă de reformă” este ministra USR. Ea l-a propulsat interimar la conducerea instituției, iar el s-a supus orbește ordinelor „binefăcătoarei” sale politice și a dispus golirea intempestivă și nepregătită a lacului de la Paltinu, în pofida avertismentelor profesioniștilor autentici din domeniu”, a mai spus deputatul PSD.

În plus, fostul ministru al Apărării a ținut să precizeze faptul că ”asta nu e reformă. Asta e inconștiență executată administrativ”.

”Problema însă nu mai este doar a doamnei de la Mediu. Problema este a premierului.

O, da, cu vârf și îndesat!

Premier la fel de lipsit de empatie față de drama oamenilor din Prahova. La fel de insensibil la zilele cumplite ale celor care stau la cozi cu bidoane în mâini. Nu știu cum pot pune capul pe pernă el și doamna ministru știind că oameni reali - nu numere, îngheață în timp ce caută apă ca să poată trăi.

Sunt în politică de aproape 25 de ani. Am văzut și am gestionat crize. Știu că uneori cel mai mare ajutor pe care îl poți da este să fii acolo - să spui o vorbă bună.

Nici Buzoianu, nici Bolojan n-au fost capabili de asta”, a mai spus acesta.

Mai mult, liderul PSD a afirmat că ”degeaba ești poate un super-premier, ceea ce nu e cazul sau o super-ministră, ceea ce nu e cazul. Lipsa de omenie pune o etichetă groasă pe care istoria nu o mai dezlipește în veci”.

”Nu mă mai obosesc să cer demisia cuiva care nu înțelege nimic din drama pe care a provocat-o. Dar continui să cer apostolului reformei să facă ce trebuie: să o trimită pe Diana Buzoianu la lada de gunoi a politicii.

Locul celor care guvernează împotriva oamenilor, cu improvizație și cu dispreț.

Ajunge!”, a conchis Mihai Fifor.