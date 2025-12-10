Criza apei potabile care a lăsat peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă a provocat demisii la vârful Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a demis-o pe Marilena Stoian, șefa de la Apele Române Buzău, în timp ce Florin Ghiță, directorul general interimar al ANAR, și-a prezentat demisia. Ministra Buzoianu a declarat că, în ciuda acestor plecări, „va continua lupta” pentru reforma instituției.

Președintele Nicușor Dan acuză direct ANAR

Scandalul a escaladat după ce miercuri, 3 decembrie, Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Administrația Națională „Apele Române” este principalul vinovat de situația creată, care a necesitat chiar și oprirea temporară a centralei OMV Petrom de la Brazi. „Pentru moment, cu informațiile parțiale pe care le am în momentul ăsta, cred că greșeala a fost la Apele Române”, a considerat șeful statului.

Acuzațiile ministrei Diana Buzoianu

Declarația președintelui vine în contextul acuzațiilor grave lansate de Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la adresa oficialilor locali. Ministra a acuzat Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa (condusă de Marilena Stoian) și Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au ascuns riscurile operațiunii de curățare a barajului Paltinu, necomunicând pericolul de întrerupere a alimentării cu apă.

„În comunicările oficiale care au ajuns la Ministerul Mediului aceste riscuri nu au fost comunicate, nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecţi, nici către Consiliile Judeţene, nici către populaţie. […] Problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat.”

Diana Buzoianu a insistat că primăriile ar fi putut lua măsuri, iar populația ar fi putut fi pregătită dacă ar fi știut de risc.

Cine este directoarea demisă de la Apele Române Buzău

Marilena Stoian era director al ABA Buzău-Ialomița din martie 2023, având o experiență vastă în cadrul Filialei Buzău-Ialomița din 1991. Experiența sa îndelungată în exploatarea, siguranța lucrărilor și prevenirea inundațiilor ar fi trebuit să o ajute în gestionarea riscurilor.

Florin Ghiță a fost director general interimar al ANAR din septembrie 2025, preluând mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci, pe fondul scandalului închirierii la suprapreț a sediului central. Ghiță primise mandat de la ministra Buzoianu să reorganizeze ANAR, o instituție acuzată că este „căpușată de pile politice” și că a pierdut 450 de milioane de euro fonduri UE din cauza lipsei investițiilor. Ghiță a fost anterior șef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea (2014 – 2023).