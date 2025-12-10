În urma unei sesizări, comisarii Gărzii de Mediu și ai Poliției din Arad au descins pe strada Mărului, o zonă din imediata apropiere a Mureșului și a Pădurii Ceala, care este arie protejată, unde au descoperit un depozit mare de deșeuri.

”Pe strada Mărului, în proximitatea Pădurii Ceala, pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, au fost constatate depozitări ilegale de deșeuri provenite din demolări, deșeuri voluminoase, deșeuri din plastic, carton și anvelope uzate”, a informat, miercuri, Garda de Mediu Arad.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că gunoaiele au fost descărcate acolo de o familie, care a fost amendată cu 40.000 de lei.

Totodată, cei vinovați sunt obligați să salubrizeze terenul în cel mult 30 de zile.