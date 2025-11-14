Într-o postare pe Facebook, Garda Națională de Mediu transite că Primăria Generală a Municipiului București nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului pe trei tronsoane principale: calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea necontroată de deșeuri. Urmările sunt grave și nu se limitează la calitatea mediului, dar pot avea ca efect o acțiune de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene.

”Trebuie să evităm sancțiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală. Planul Integrat de Calitate a Aerului este prioritatea numărul unu și din informațiile pe care le-am obținut în urma controlului știm că acest document este în lucru”, a explicat Comisarul General al GNM, Andrei Corlan.

Conform reprezentanților instituției, controlul desfășurat în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 a confirmat persistența unor neconformități în domeniul calității aerului, al gestionării spațiilor verzi și al salubrizării terenurilor aparținând domeniului public. GNM sancționează Primăria Municipiului București cu 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor privind calitatea mediului.

Astfel, valoarea totală a amenzilor aplicate PMB pentru nereguli de mediu, începând cu anul 2023, depășește 550.000 lei.

”Calitatea aerului, spațiile verzi și gestionarea deșeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acționeze rapid. Riscurile depășesc sfera protecției mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar și una de ordin economic, dacă vorbim despre sancțiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligațiilor de a asigura calitatea aerului” a explicat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu.

De asemenea, Garda de Mediu atrage atenția că Registrul Spațiilor Verzi continuă să nu fie funcțional sau actualizat, împiedicând o gestionare corectă și protejarea arborilor existenți. Acest fapt face practic imposibilă alocarea standardului minim european și legal de 26 m² de spațiu verde/locuitor,

În plus comisarii au identificat terenuri aparținând domeniului public care prezintă stări avansate de neîntreținere, cu depozitări necontrolate de deșeuri și vegetație spontană.

În urma acțiunii de control din noiembrie 2025, PMB trebuie să finalizeze și să aplice PICA până cel târziu în martie anul viitor.

Totodată, până pe 11 decembrie PMB trebuie să prezinte Planurile de Măsuri Urgente pentru Trafic și Încălzire Rezidențială. Așa cum am anunțat public, sezonul de iarnă este critic în ceea ce privește calitatea aerului din Capitală, pentru că dispersia particulelor nocive este afectată de condițiile de temperatură.