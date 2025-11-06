”Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Galaţi au desfăşurat o acţiune de control pe raza municipiului Tecuci, vizând verificarea modului de gestionare a vehiculelor scoase din uz (V.S.U.) şi respectarea legislaţiei de mediu în domeniul dezmembrărilor auto”, a anunţat, joi, Garda de Mediu Galaţi.

În urma controlului efectuat a fost descoperită o firmă care desfăşura activităţi neautorizate de dezmembrare auto.

”Pe amplasament au fost identificate peste 60 de vehicule scoase din uz, piese şi deşeuri periculoase (uleiuri uzate, acumulatori, filtre, anvelope, compinente plastice şi metalice), depozitate direct pe sol, în condiţii necorespunzătoare. Persoana verificată nu deţinea documente privind provenienţa vehiculelor şi predarea deşeurilor către operatorii autorizaţi, activitatea prezentând risc ridicat de poluare a solului şi apelor subterane”, mai arată sursa citată.

În urma controlului, inspectorii au dat două amenzi în valoare totală de 25.000 de lei şi au dispus încetarea activităţilor de dezmembrare auto până la obţinerea autorizaţiei de mediu.