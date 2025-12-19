Uniunea Europeană a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un împrumut în valoate de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce liderii statelor membre nu au reușit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate în acest sens. Bruxellesul a folosit o veche clauză a Tratatelor UE, cea privind cooperarea întărită, care îi oferă posibilitatea să continue finanțarea Kievului în următorii doi ani. Acest acord lasă neatinse activele Băncii Centrale a Rusiei blocate la Bruxelles din 2022, de care europenii spun că își păstrează dreptul să se folosească în alt moment, la nevoie.