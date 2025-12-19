Vizita premierului în județul Constanța a avut loc după ce Florin Mitroi a renunțat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și a formulat acuzații grave. Acesta susține că era „limitat” și „îngrădit” în mod constant. De altfel, în urmă cu câteva zile, și șeful filialei liberale, Bogdan Huțucă, și liderul PSD Constanța, Felix Stroe, au renunțat la funcții.
Premierul Ilie Bolojan nu a ajuns la nicio concluzie după ședința-fulger în urma demisiilor liberalilor din Constanța. Prim-ministru a anunțat că o decizie va fi luată abia după anul nou. Inițial premierul a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor și a fugit de aceștia. Vizita premierului în județul Constanța a avut loc după ce Florin Mitroi a renunțat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și a făcut acuzații grave. Acesta susține că era „limitat" și „îngrădit" în mod constant. De altfel, în urmă cu câteva zile și şeful filialei liberale, Bogdan Huțucă, și liderul PSD Constanța, Felix Stroe au renunțat la funcții.