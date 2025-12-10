Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

În timp ce țări precum Turcia, Polonia, Japonia, Franța sau Spania reglementează strict conținutul mesajelor medicale — interzicând promisiunile, comparațiile înșelătoare, „rezultatele garantate” sau fotografiile de tip „înainte și după” — România introduce pentru prima dată o limitare geografică, fără justificări tehnice sau studii care să susțină eficiența acestei abordări.

Ce presupune noua regulă a CMR

Decizia, semnată de conducerea Colegiului Medicilor condusă de dr. Cătălina Poiană, stabilește că publicitatea stradală a unităților medicale este permisă numai în interiorul unui perimetru de 500 de metri față de sediul acestora, arată puterea.ro. Practic, orice panou amplasat mai departe devine nelegal.

Această limitare ridică întrebări majore privind accesul pacienților la informație, mai ales în cazul clinicilor cu tehnologii inovatoare sau servicii medicale rare, situate în zone periferice sau rezidențiale.

Un exemplu evident: o clinică din Otopeni, aflată într-un cartier de case, nu va avea niciun loc vizibil unde să-și poată amplasa legal un panou publicitar.

Cum procedează alte țări: accent pe etică, nu pe distanță

Turcia. Publicitatea medicală este permisă doar sub formă de informare strict factuală: adresă, specializare, program. Sunt interzise mesajele comerciale, testimonialele, ofertele promoționale sau prezentarea metodelor nevalidate științific.

Polonia. Legea limitează reclamele la informații obiective, excluzând superlativele sau formula „cel mai bun medic”. Publicitatea pentru farmacii și medicamente este puternic reglementată, dar nu există nicio restricție referitoare la amplasarea reclamelor.

Japonia. Publicitatea pentru servicii medicale este sever controlată: sunt permise doar date neutre și verificabile, fără promisiuni sau elemente persuasive. Nicio regulă însă nu restricționează distanța panourilor.

Franța și Spania. Reclamele pentru medicamente sunt supuse autorizării, iar cele pentru dispozitive medicale sunt atent monitorizate. Și aici restricțiile se referă la conținut, nu la geografie.

Nicăieri în aceste sisteme nu apare limitarea spațială propusă de CMR pentru România.

Singurul precedent de “500 m”: distanțele dintre farmacii — nu dintre reclame

În unele țări europene, legislația prevede o distanță minimă între farmacii pentru a preveni suprasaturarea, nu pentru a limita publicitatea.

Letonia, de exemplu, propusese în 2021 o distanță de 500 de metri între două farmacii. România dezbate o idee similară, dar strict pentru autorizarea farmaciilor, nu pentru marketingul medical.

Transferarea acestui model către publicitatea clinicilor nu are însă suport științific, juridic sau internațional.

Ce motive invocă CMR pentru limitarea reclamelor la 500 m

Într-un răspuns oficial transmis publicației Puterea, Colegiul Medicilor justifică regula astfel:

pentru „limitarea publicității agresive”

pentru protejarea „demnității profesiei medicale”

pentru evitarea „concurenței bazate pe marketing, nu pe calitatea actului medical”

CMR mai afirmă că restricția nu va afecta vizibilitatea clinicilor mici, deoarece acestea au alte mijloace pentru a se promova:

site-uri și rețele sociale

pliante, broșuri

participarea la evenimente medicale

Totuși, nu se explică cum pot aceste metode înlocui publicitatea stradală într-o perioadă în care mulți pacienți se bazează pe semnalistica urbană pentru a afla despre existența unor clinici sau despre servicii nou-apărute.

Lipsa studiilor și absența consultării publice

Întrebat ce studii, cercetări sau analize au fundamentat distanța de 500 m, Colegiul Medicilor nu a prezentat niciun document. Nici date privind impactul reclamelor medicale asupra comportamentului pacienților, nici exemple de abuzuri care ar fi impus o astfel de măsură.

De asemenea, CMR nu a precizat dacă pacienții, ONG-urile de profil sau experți independenți au fost consultați înainte de adoptarea deciziei.

O măsură care ridică mai multe probleme decât rezolvă

Deși CMR invocă protejarea pacientului, răspunsurile instituției nu clarifică modul în care limitarea la 500 de metri:

previne cu adevărat publicitatea înșelătoare

îmbunătățește informarea pacienților

asigură acces echitabil la informații despre noi servicii medicale

Pentru clinicile din zone fără trafic pietonal sau rutier semnificativ, regula poate echivala cu dispariția unei forme importante de comunicare publică.