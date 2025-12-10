Garda Națională de Mediu (GNM) a sancționat doi localnici din Valea Mare Pravăț, Argeș, după ce au amenajat ilegal o parcare direct în albia râului Argeșel. Lucrările ilegale, identificate cu ajutorul noilor sisteme de monitorizare satelitară achiziționate prin PNRR, au constat în depozitarea de deșeuri, pământ provenit din versant și agregate minerale, afectând grav zona de protecție a cursului de apă.

Echipa de control a aplicat celor doi bărbați două sancțiuni contravenționale în valoare de câte 15.000 de lei fiecare. Pe lângă amenzi, comisarii GNM au dispus desființarea imediată a lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.

GNM a avertizat că astfel de intervenții neautorizate în albiile râurilor pot genera consecințe severe, precum inundații, alunecări de teren și poluarea solului și a apei, afectând direct siguranța comunităților și ecosistemele. Pe lângă amenda contravențională, Garda de Mediu a reamintit că legislația prevede pentru astfel de fapte și pedepse de până la cinci ani de închisoare.