INGREDIENTE:

Pentru foi

Aproximativ 400–600 g făină (în funcție de consistența aluatului)

100–200 ml suc de roșii sau bulion (eventual diluat, după rețetă).

100–120 ml ulei de floarea-soarelui

O linguriță de bicarbonat de sodiu (sau praf de copt / amoniac stins, după variantă) + zeamă de lămâie pentru a-l „stinge”

O cantitate mică de zahăr (după gust), sare, opțional coajă de lămâie/portocală sau esență de rom pentru aromă.

Pentru crema de griș

Aproximativ 1–1,5 l lapte (sau alternativ băutură vegetală, pentru variantă de post)

200–230 g griș de grâu

Zahăr după gust (cantitatea depinde și de cât de dulce vrei crema)

Opțional: unt sau unt de cocos pentru variantă clasică / de post; coajă de lămâie sau portocală și esență de vanilie pentru aromă.

Pentru stratul de umplutură și finisare

Un borcan de Magiun de prune (sau gem de prune) pentru stratul dulce-acrișor care echilibrează dulceața cremei.

(Opțional) nuci mărunțite, alune sau cocos, dacă vrei un plus de textură.

MOD DE PREPARARE:

Pregătirea aluatului pentru foi

Într-un bol, amestecă bulionul (sau suc de roșii), uleiul, zahărul, bicarbonatul „stins” cu lămâie, un praf de sare și eventual aromele.

Adaugă treptat făina și frământă până obții un aluat omogen, nelipicios și ușor de întins. În funcție de rețetă, unele variante recomandă împărțirea aluatului în 3–4 părți egale.

Lasă aluatul să se odihnească aproximativ 20–30 minute — astfel va fi mai ușor de întins.

Prepararea cremei de griș

Pune laptele la fiert cu zahăr (și eventual sare / zahăr brut). Când începe să fiarbă, adaugă grișul în ploaie, amestecând continuu cu telul, pentru a evita cocoloașele.

Fierbe 2–3 minute până crema se îngroașă, apoi ia vasul de pe foc. Dacă folosești varianta clasică, adaugă untul; pentru variantă de post — unt de cocos sau margarină vegetală. Încorporează coajă de lămâie / portocală și esență de vanilie după gust.

Lasă crema să se răcorească puțin — 10–15 minute — amestecând din când în când pentru a nu forma crustă.

Asamblarea prăjiturii

Așază prima foaie pe fundul tăvii / platoului. Întinde jumătate din crema de griș uniform.

Adaugă a doua foaie, apoi un strat generos de magiun de prune.

Peste magiun, pune a treia foaie și restul de cremă. În final, acoperă cu ultima foaie.

Pentru a ajuta foile să absoarbă crema și să devină fragede, presează prăjitura ușor (poți folosi un fund de lemn sau o tavă) și las-o la rece — ideal peste noapte, potrivit sursei.