Reporter: În acest context, domnul Dragnea a spus că statul paralel din România a fost finanțat, din păcate, și de partenerii noștri externi. Vă îngrijorează această declarație? Are vreun efect asupra parteneriatelor strategice ale României?

Klaus Iohannis: Declarația este foarte proastă și contraproductivă. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni. În România nu există niciun stat paralel. Este o invenție a Pesediștilor prin care vor să-și motiveze demersurile anti-justiție și anti-servicii. Atât de simplu este! În România există un singur stat și pe acest stat îl reprezint eu. Deci povestea cu statul paralel este o invenție, nu știu dacă a pesediștilor sau a consultanților pesediștilor, dar pot să-i asigur pe români că în România nu există niciun stat paralel, și restul sunt povești, povești prin care PSD încearcă să-și valideze anumite demersuri destul de discutabile.

Traian Băsescu, invitat la Realitatea PLUS

Moderator: Cine este artizanul statului paralel?

Traian Băsescu: Asta este o poveste...Hai, să vă spun câteva lucruri. Nu puteți să-mi lăsați doar un minut.

Când eram primar general au vrut să-mi facă un dosar pentru Pasajul Basarab. Tot așa trebuia cu arestare ca și ăsta, legat de flotă.