Traian Băsescu: „Am preluat Statul Paralel de la PSD!” Klaus Iohannis: „Nu există Stat Paralel, eu sunt Statul!” - VIDEO

Discuțiile despre așa-numitul „stat paralel” revin în spațiul public după investigația lansată de Recorder. Subiectul, lansat în urmă cu ani de zile în dezbateri politice, generează din nou controverse, după ce doi foști președinți au abordat tema din perspective complet diferite.

Reporter: În acest context, domnul Dragnea a spus că statul paralel din România a fost finanțat, din păcate, și de partenerii noștri externi. Vă îngrijorează această declarație? Are vreun efect asupra parteneriatelor strategice ale României?

Klaus Iohannis: Declarația este foarte proastă și contraproductivă. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni. În România nu există niciun stat paralel. Este o invenție a Pesediștilor prin care vor să-și motiveze demersurile anti-justiție și anti-servicii. Atât de simplu este! În România există un singur stat și pe acest stat îl reprezint eu. Deci povestea cu statul paralel este o invenție, nu știu dacă a pesediștilor sau a consultanților pesediștilor, dar pot să-i asigur pe români că în România nu există niciun stat paralel, și restul sunt povești, povești prin care PSD încearcă să-și valideze anumite demersuri destul de discutabile.

Traian Băsescu, invitat la Realitatea PLUS

Moderator: Cine este artizanul statului paralel?

Traian Băsescu: Asta este o poveste...Hai, să vă spun câteva lucruri. Nu puteți să-mi lăsați doar un minut.

Când eram primar general au vrut să-mi facă un dosar pentru Pasajul Basarab. Tot așa trebuia cu arestare ca și ăsta, legat de flotă.