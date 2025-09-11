Președintele american Donald Trump a fost cel care lansat poate cel mai dur rechizitoriu la adresa rețelei controversatului miliardar.

"Nu există o amenințare mai gravă la adresa modului de viață american decât corupția și transformarea sistemului nostru de justiție în arme, iar acest lucru se întâmplă peste tot în jurul nostru. Dacă nu putem restabili statul de drept corect și imparțial, nu vom fi o țară liberă. Ca președinte, va fi misiunea mea personală să restabilesc balanța justiției în America. Vrem echitate și egalitate în fața legii, iar în acest sens voi numi procurori americani care vor fi opusul procurorilor districtuali Soroș și al altora numiți în Statele Unite ale Americii".

Cum și-a construit Soros rețeaua din România

Planul lui Soroș în România a fost realizat prin Centrul de Resurse Juridice, fondat în decembrie 1998 la inițiativa Fundației pentru o Societate Deschisă, și-a început activitatea prin preluarea unei părți din Mega-programul de reformă juridică. Scopul Centrului a fost derularea de programe care să contribuie la realizarea reformei legislative și instituționale în România.

Oamenii finanțați de Soroș au adus o altă perspectivă asupra corupției, legislației și a mișcărilor din societate. Principalul scop al celor care au beneficiat de burse de la controversatul miliardar a fost adaptarea sistemului juridic autohton la standardele Uniunii Europene. Pentru a atinge acest obiectiv, Centrul a derulat programe pentru modificarea legislației, dezvoltarea instituțională și instruirea noilor magistrați.



Unul dintre programe a vizat perfecționarea profesională a magistraților în contextul reformelor structurale, pregătirea ofițerilor de poliție și demilitarizarea serviciilor și instruirea personalului din penitenciare în sensul respectării Drepturilor Omului. Banii lui Soroș au fost direcționați către pregătirea șefilor din conducerea instituțiilor de forță, dar și a elitelor politice. Astfel, programele finanțate cu sume uriașe au dus la schimbarea magistraților și a ofițerilor de poliție. În cele din urmă Soroș a reușit să-și numească omul la conducerea ministerului Justiției în persoana Monicăi Macovei.



Partenerii fundației lui Soroș în aceste programe erau Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Curtea Constituțională, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Direcția Generală a Penitenciarelor, Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel București, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Funcției Publice și Ministerul Afacerilor Externe.

Trump a demscat caracatița soroșită din justiție

Administrația Trump și liderul de la Casa Albă au adus acuzații grave împotriva lui George Soros, concentrându-se pe influența sa asupra justiției americane, în special prin finanțarea procurorilor.



Donald Trump l-a acuzat de mai multe ori pe Soros că prin organizațiile sale a finanțat formarea procurorilor și judecătorilor progresiști. Liderul de la Casa Albă susține că cel puțin 75 de procurori americani au primit bani în campaniile electorale de la mogulul de origine maghiară. Mișcarea MAGA a susținut în mai multe rânduri faptul că oamenii lui Soros au viziuni "progresiste", care promit reforme în sistemul de justiție penală, cum ar fi reducerea sentințelor pentru infracțiuni minore și o abordare mai blândă a aplicării legii.





Trump a scris pe rețeaua s-a de socializare citez: "George Soroș și minunatul său fiu radical de stânga trebuie puși sub acuzare în baza RICO pentru sprijinul lor față de protestele violente."



De asemenea, Trump a acuzat și faptul că oamenii susținuți de Soroș au subminat sistemul de justiție și astfel a ordinii publice prin creșterea criminalității. Îi acuză că acești procurori, odată aleși, implementează politici care slăbesc poliția și justiția penală și a făcut orașele nesigure.





O temă recurentă este că Soroș folosește procurorii finanțați pentru a ținti politicieni republicani, în timp ce infractorii sunt protejați.