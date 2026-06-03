Descoperire șocantă pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Polițiștii de frontieră au găsit o armă cu aer comprimat, o lunetă şi 1.000 de proiectile
FOTO: Poliția de Frontieră
O armă cu aer comprimat, o lunetă şi 1.000 de proiectile destinate acestui tip de armă au fost descoperite de poliţiştii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Internațional Cluj-Napoca. Potrivit oamenilor legii, coletul a fost trimis din Olanda.
"În data de 02.06.2026, o echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a efectuat controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcţia Olanda. La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de două kilograme, a fost descoperită o armă cu ţeavă lungă, calibrul 4,5 mm, o lunetă detaşabilă, precum şi două cutii metalice care conţineau câte 500 de proiectile fiecare, calibrul 4,5 mm", a anunțat, miercuri, Poliţia de Frontieră.
Potrivit rerpezentanților instituției, pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Olanda către o persoană fizică din România.
Din primele verificări, există suspiciunea rezonabilă că aceasta face parte din categoria armelor neletale supuse autorizării.
"Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind introducerea în ţară, procurarea şi deţinerea armei, a fost întocmită lucrare penală, iar coletul a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt", anunţă instituţia citată.
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