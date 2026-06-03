Atacurile Iranului asupra Kuweitului au lăsat în urmă un mort şi peste 60 de răniţi. Teheranul spune de ce a lansat operaţiunea

Sursă: Realitatea.net

O persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite în urma unor atacuri lansate de Iran asupra Kuweitului, au anunțat autoritățile kuweitiene.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Kuweit, atacurile au avut loc în zorii zilei și au vizat mai multe obiective civile și infrastructură considerată vitală, inclusiv aeroportul internațional din Kuweit.

Aeroportul internațional și mai multe instalații vitale au fost lovite

Ministerul de Externe din Kuweit a transmis că atacurile iraniene au provocat moartea unei persoane, mai mulți răniți și pagube importante.

Atacul a vizat „instalaţii civile şi vitale, în special aeroportul internaţional din Kuweit, provocând un mort şi răniţi, precum şi pagube la instalaţii vitale, inclusiv la misiuni diplomatice”, a transmis ministerul într-un comunicat oficial.

Autoritățile kuweitiene au condamnat atacurile și au transmis că securitatea statului reprezintă „o linie roșie”.

„Securitatea statului Kuweit, suveranitatea sa, precum şi siguranţa cetăţenilor şi a rezidenţilor de pe teritoriul său constituie o linie roşie”, a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Cel puțin 63 de persoane au fost rănite

Ulterior, Ministerul Sănătății din Kuweit a anunțat că numărul răniților a ajuns la cel puțin 63. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre starea victimelor sau amploarea exactă a distrugerilor produse în urma atacurilor. La rândul său, Ministerul iranian de Externe a condamnat ceea ce a numit atacuri americane asupra unui petrolier iranian aflat în Strâmtoarea Ormuz și asupra unui turn de telecomunicații de pe insula Qeshm.

Potrivit Teheranului, aceste atacuri reprezintă o încălcare a acordului de încetare a focului și a dreptului internațional. Iranul a acuzat direct Kuweitul și Bahreinul că ar fi permis folosirea teritoriului și instalațiilor lor pentru operațiuni militare americane împotriva Iranului. Ministerul iranian de Externe a transmis că cele două state poartă „o responsabilitate directă şi evidentă” pentru aceste acțiuni.

Autoritățile iraniene au declarat că își rezervă dreptul la autoapărare și că vor răspunde oricărei agresiuni viitoare. Teheranul a transmis că va folosi „toate mijloacele disponibile” pentru a reacționa, în special împotriva sursei unor eventuale noi atacuri.