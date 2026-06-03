Săptămâna viitoare ar putea fi desemnat premierul. Scenariile puse pe masa lui Nicușor Dan de președintele PSD - SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, ar putea desemna noul premier săptămâna viitoare, potrivit surselor Realitatea PLUS.

În cadrul consultărilor oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis șefului statului că social-democrații ar putea forma un guvern condus de PSD, bazându-se pe sprijinul unor formațiuni mai mici precum POT, SOS și PACE, dar și pe voturi obținute punctual din alte partide parlamentare, spun surse apropiate discuțiilor.

Potrivit acelorași surse, Nicușor Dan nu ar fi agreat acest scenariu, insistând asupra necesității unei majorități stabile și predictibile care să asigure funcționarea eficientă a Guvernului și adoptarea reformelor necesare.

De asemenea, la ultima discuție telefonică dintre cei doi lideri, Sorin Grindeanu i-ar fi transmis președintelui că PSD ar putea susține un guvern condus de Eugen Tomac doar în anumite condiții, care urmează să fie clarificate în perioada următoare.

În acest context, desemnarea viitorului prim-ministru este așteptată cel mai probabil să aibă loc săptămâna viitoare.