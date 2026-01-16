Presa a relatat că Dryden Brown, directorul executiv al startup-ului Praxis, a efectuat o vizită în Groenlanda, unde a avut discuții cu oficiali locali despre un proiect ce presupunea achiziția de teritoriu și edificarea unui așa-numit „oraș al viitorului”. Răspunsul autorităților groenlandeze a fost unul tranșant: inițiativa a fost ironizată și respinsă fără echivoc. În centrul atenției a rămas însă o întrebare esențială, legată de rolul jucat de Peter Thiel în această tentativă.

Legăturile din spatele inițiativei Praxis

Peter Thiel figurează printre principalii investitori ai companiei Praxis. În același timp, el a susținut financiar, cu sume consistente, campaniile politice ale lui Donald Trump și JD Vance, creând o conexiune directă între capitalul provenit din zona tehnologică și cercurile de putere de la Washington. În anul 2025, Donald Trump l-a numit pe Kenneth A. Howery, un apropiat al lui Thiel, în funcția de ambasador al Statelor Unite în Danemarca, statul de care aparține Groenlanda. Numirea a atras atenția prin relațiile anterioare dintre Howery, Thiel și Elon Musk, toți trei fiind cofondatori ai PayPal.

Structuri juridice și pregătiri discrete

Pe parcursul verii trecute, au fost create mai multe companii de tip LLC, înregistrate în statul Delaware, care prezentau legături directe sau indirecte cu Groenlanda. Aceste înregistrări indică o pregătire realizată în timp și o strategie articulată, care depășește simplele exerciții speculative. Miza nu se limitează la proiecte imobiliare sau concepte de „inovație urbană”, ci include accesul la resurse, poziționarea strategică în zona arctică și obținerea unei influențe geopolitice asupra unui teritoriu autonom, aflat într-o situație economică vulnerabilă.

Promisiunea unui „oraș al viitorului”

Publicația InsideHook a descris aceste planuri într-un material intitulat „A Startup Linked to Peter Thiel Wants to Build the ‘Next Great City' in Greenland/Un startup legat de Peter Thiel vrea să construiască „următorul mare oraș” în Groenlanda”. Sub formulările orientate spre viitor și dezvoltare, proiectul presupune folosirea teritoriilor și comunităților locale ca spații de testare. În același registru, Elon Musk a făcut declarații publice în care a prezentat Groenlanda drept un loc potrivit pentru a „testa” un model de societate inspirat de scenariile colonizării planetei Marte, aplicat însă într-un teritoriu real, locuit.

Discursuri politice și opțiunea anexării

În acest cadru, pozițiile exprimate de Donald Trump capătă o relevanță aparte. Acesta nu s-a limitat la formule retorice sau la ideea unor negocieri atipice, ci a vorbit deschis despre posibilitatea anexării Groenlandei „prin orice mijloace”, inclusiv militare, în situația în care Statele Unite ar considera că interesele lor strategice sunt în joc. Declarațiile de acest tip au fost formulate în timpul exercitării funcției prezidențiale și au introdus în discursul public ideea utilizării forței armate ca instrument de dobândire teritorială.

Intersecția dintre capital, influență și putere militară

În acest punct, inițiativele economice asociate rețelei Thiel–Musk–Howery se intersectează cu mesajele politice ale lui Donald Trump. Capitalul privat, influența politică și referirile la opțiuni militare ajung să fie menționate în același context, în legătură cu Groenlanda și statutul său geopolitic. Refuzul exprimat de autoritățile groenlandeze față de proiectele propuse marchează poziția locală în raport cu aceste inițiative, într-un moment în care subiectul atrage atenția Europei și a comunității internaționale.

