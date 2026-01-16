Haos în Bulgaria, după trecerea la euro. Sofia va organiza alegeri anticipate, niciun partid nu mai vrea să guverneze

Sursă: Realitatea.Net

Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce principalele partide au refuzat mandatul de a constitui un guvern. Situația de criză din țara vecină vine pe fondul unor proteste de durată legate de situația economică a populației, care s-a agravat după trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie.

Președintele Rumen Radev i-a oferit vineri Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima oportunitate de a încerca să formeze un guvern, însă aceasta a refuzat solicitarea, potrivit Reuters.

În această situație, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani. Niciunul dintre partidele implicate nu deține suficiente locuri într-un parlament fragmentat pentru a crea o majoritate stabilă, scrie Aktualno.

Până la scrutinul anticipat, șeful statului va purta discuții cu potențialii candidați la funcția de prim-ministru interimar.

Criza profundă din țara vecină s-a acutizat la finele anului trecut, iar coaliția prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susținută de cel mai mare grup parlamentar, a demisionat după săptămâni de proteste de stradă îndreptate împotriva noului proiect de buget, care ar fi majorat o serie de taxe, precum și împotriva corupției endemice.

Situația oamenilor s-a degradat și mai mult după 1 ianuarie, odată cu trecerea la euro, fenomen care a provocat un val de scumpiri. Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a accelera absorbția fondurilor europene, notează Reuters.