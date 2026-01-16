Haos în Bulgaria, după trecerea la euro. Sofia va organiza alegeri anticipate, niciun partid nu mai vrea să guverneze
Bulgaria a fost marcată de proteste masive și de lungă durată (Profimedia)
Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce principalele partide au refuzat mandatul de a constitui un guvern. Situația de criză din țara vecină vine pe fondul unor proteste de durată legate de situația economică a populației, care s-a agravat după trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie.
Președintele Rumen Radev i-a oferit vineri Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima oportunitate de a încerca să formeze un guvern, însă aceasta a refuzat solicitarea, potrivit Reuters.
În această situație, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani. Niciunul dintre partidele implicate nu deține suficiente locuri într-un parlament fragmentat pentru a crea o majoritate stabilă, scrie Aktualno.
Până la scrutinul anticipat, șeful statului va purta discuții cu potențialii candidați la funcția de prim-ministru interimar.
Criza profundă din țara vecină s-a acutizat la finele anului trecut, iar coaliția prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susținută de cel mai mare grup parlamentar, a demisionat după săptămâni de proteste de stradă îndreptate împotriva noului proiect de buget, care ar fi majorat o serie de taxe, precum și împotriva corupției endemice.
Situația oamenilor s-a degradat și mai mult după 1 ianuarie, odată cu trecerea la euro, fenomen care a provocat un val de scumpiri. Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a accelera absorbția fondurilor europene, notează Reuters.
Citește și:
- 14:16 - Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
- 14:01 - Un român și-a cumpărat un Ferrari și l-a trecut pe firma de curățenie. Frauda uriașă descoperită de ANAF
- 13:35 - Autorizație emisă pentru Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni: anunțul Metrorex - VIDEO
- 13:22 - Curs valutar BNR, 12 mai. Euro continuă să scadă după recordul istoric atins săptămâna trecută
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News