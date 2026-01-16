Presa din Ungaria prezintă extinderea drept un pas strategic major, iar publicația Világgazdaság titrează: „Surprinzător: lanțul maghiar de fast‑food va domina România, deschizând primul său restaurant în acest oraș”.

Primele indicii au apărut la finalul lunii decembrie, când pe strada Eroilor din centrul Clujului au fost observate panouri care anunțau sosirea brandului. Proprietarul Simon’s Burger, Simon Tóth, confirmase deja intenția de extindere, iar Tibor Korvin, directorul de franciză internațională, a oferit detalii presei maghiare.

Cum a ajuns Simon’s Burger în România

După lansarea programului de franciză internațională, doi antreprenori transilvăneni, Róbert Grümann și Csongor Oltean, au contactat compania. Negocierile au evoluat rapid, iar în câteva luni s-a ajuns la un acord. Primul restaurant din România va funcționa chiar în centrul Clujului.

Lucrările de amenajare vor începe în următoarele săptămâni, iar deschiderea este programată pentru primăvară. Data exactă depinde de ritmul lucrărilor, însă conducerea lanțului consideră că unitatea din Cluj va avea un rol esențial în strategia de extindere.

Clujul, doar începutul: planuri pentru acoperire națională

Restaurantul din Cluj este privit ca un test pentru piața românească. Dacă rezultatele vor fi similare cu cele din Ungaria, Simon’s Burger intenționează să se extindă rapid în mai multe orașe.

„Scopul este clar: acoperire națională în câțiva ani, într-un ritm similar cu cel al expansiunii din Ungaria”, scriu jurnaliștii din țara vecină.

Modelul maghiar este unul accelerat: primul restaurant a fost deschis în 2022, iar în prezent funcționează 25 de unități în Ungaria. Lanțul a trecut deja granițele, cu restaurante în Košice și Parndorf, iar în 2025 a lansat Smashy Burger la New York și Travis’ Tenders la Budapesta.

O piață competitivă, dar cu potențial ridicat

Potrivit lui Tibor Korvin, piața românească este chiar mai competitivă decât cea din Ungaria, deoarece aici sunt prezente lanțuri internaționale care lipsesc din Ungaria sau din Europa de Vest. Totuși, reprezentanții Simon’s Burger consideră că puterea de cumpărare din segmentul fast‑food este solidă. Succesul unor branduri precum Taco Bell și Popeyes este văzut ca un indicator al potențialului ridicat.

Compania a fundamentat decizia de extindere pe studii de piață și analize interne, fiind conștientă că trebuie să își găsească o nișă într-un mediu dominat de lanțuri americane și de restaurante locale puternice.

Strategia: calitate bună la preț accesibil

Unul dintre argumentele de marketing ale lanțului este faptul că nu a majorat prețurile în Ungaria de la înființare, iar această politică va continua și în 2026. În România, strategia va fi similară: prețuri accesibile, orientare către publicul larg și volum mare de vânzări.

Cifrele care susțin expansiunea

Creșterea lanțului este alimentată de rezultate financiare solide. Forbes notează că Simon’s Burger a înregistrat vânzări de aproape un miliard de forinți în 2023. În 2024, împreună cu francizele și brandurile asociate, cifra de afaceri a ajuns la 5 miliarde de forinți. Pentru 2025, estimările indică un total între 8 și 9 miliarde de forinți.

Proprietarii au declarat că profiturile sunt reinvestite integral în dezvoltare, nu în cheltuieli de lux. Dacă restaurantul din Cluj va confirma așteptările, Simon’s Burger ar putea deveni în scurt timp un nume cunoscut în toată România.

