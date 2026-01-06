Aceste vagoane speciale au fost introduse în circulație încă din toamna anului trecut, fiind modernizate în cadrul unui program amplu de reînnoire. Pasagerii pot comanda aici gustări rapide, preparate la grătar, garnituri, salate, sucuri sau chiar băuturi alcoolice, transformând călătoria într-o experiență mai apropiată de standardele internaționale.

Imagini care au părut „prea bune ca să fie reale”

La începutul acestui an, un alt român a surprins atmosfera dintr-un astfel de vagon și a publicat filmarea pe TikTok. Clipul a circulat rapid, iar mulți utilizatori au crezut inițial că imaginile sunt generate digital.

Comentariile au apărut imediat: „Asta e AI”; „E AI”; „Este cu AI”, au scris primii utilizatori care au văzut postarea. Ulterior, un alt călător a confirmat autenticitatea imaginilor, distribuind o fotografie cu o cafea servită în același tip de vagon.

CFR MARFĂ, lichidată după 17 ani: datorii uriașe

Glumele internauților

Odată ce clipul a devenit viral, au apărut și reacțiile amuzante: „Visele mele când am febră 40”, „Am început să întrecem Japonia”, „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au comentat românii, surprinși de aspectul modern al vagonului.

Ce găsești în meniu și cât costă

Noile vagoane oferă un meniu variat la prețuri accesibile. O omletă cu șuncă și cașcaval, de exemplu, costă 14 lei și cântărește 135 de grame. Un piept de pui la grătar, servit cu cartofi prăjiți și salată, este listat la 44 de lei.

Cât de des circulă aceste vagoane

Vagoanele bar‑bistro nu sunt atașate zilnic trenurilor, ci circulă alternativ — o zi sunt disponibile, o zi nu. În prezent există doar 10 astfel de unități, repartizate pe anumite rute. Cei care vor să știe dacă trenul lor include un astfel de vagon trebuie să verifice programul înainte de plecare.